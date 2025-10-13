Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
Ο βαθμός σοβαρότητας των τραυματισμών είναι ακόμη άγνωστος όπως ενημέρωσε το κέντρο της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας
Στη Σλοβακία, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή Ροζνάβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το UNN.
«Δύο εξπρές τρένα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν κοντά σε χωριό στην περιοχή Ροζνάβα. Πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
‼ V okrese Rožňava sa zrazili dva vlaky, na miesto smeruje štáb ta3. Hlásia najmenej 20 zranených. „Som z vlaku zo...Posted by Televízia TA3 on Monday, October 13, 2025
«Δύο εξπρές τρένα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν κοντά σε χωριό στην περιοχή Ροζνάβα. Πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.
Το επιχειρησιακό κέντρο της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας επίσης ενημέρωσε για τη σύγκρουση στο Facebook.
«Οι επιβάτες εγκαταλείπουν σταδιακά τα τρένα, ο βαθμός σοβαρότητας των τραυματισμών είναι ακόμη άγνωστος. Η αστυνομία εξασφαλίζει την ασφάλεια στο σημείο του ατυχήματος, συντονίζει το έργο των διασωστικών υπηρεσιών και ρυθμίζει την κυκλοφορία των ανθρώπων στην περιοχή. Το περιστατικό διερευνάται», πρόσθεσε η αστυνομία.
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα