Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
Σλοβακία Τρένο Δυστύχημα

Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Ο βαθμός σοβαρότητας των τραυματισμών είναι ακόμη άγνωστος όπως ενημέρωσε το κέντρο της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας 

Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
Στη Σλοβακία, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή Ροζνάβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το UNN.

‼ V okrese Rožňava sa zrazili dva vlaky, na miesto smeruje štáb ta3. Hlásia najmenej 20 zranených. „Som z vlaku zo...

Posted by Televízia TA3 on Monday, October 13, 2025


«Δύο εξπρές τρένα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν κοντά σε χωριό στην περιοχή Ροζνάβα. Πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.


Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Το επιχειρησιακό κέντρο της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας επίσης ενημέρωσε για τη σύγκρουση στο Facebook.

«Οι επιβάτες εγκαταλείπουν σταδιακά τα τρένα, ο βαθμός σοβαρότητας των τραυματισμών είναι ακόμη άγνωστος. Η αστυνομία εξασφαλίζει την ασφάλεια στο σημείο του ατυχήματος, συντονίζει το έργο των διασωστικών υπηρεσιών και ρυθμίζει την κυκλοφορία των ανθρώπων στην περιοχή. Το περιστατικό διερευνάται», πρόσθεσε η αστυνομία.

