Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες τους αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.

Το επιχειρησιακό κέντρο της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας επίσης ενημέρωσε για τη σύγκρουση στο Facebook.«Οι επιβάτες εγκαταλείπουν σταδιακά τα τρένα, ο βαθμός σοβαρότητας των τραυματισμών είναι ακόμη άγνωστος. Η αστυνομία εξασφαλίζει την ασφάλεια στο σημείο του ατυχήματος, συντονίζει το έργο των διασωστικών υπηρεσιών και ρυθμίζει την κυκλοφορία των ανθρώπων στην περιοχή. Το περιστατικό διερευνάται», πρόσθεσε η αστυνομία.