Σύλληψη του «Έλληνα» αρχηγού σουηδικής συμμορίας στο Μεξικό μετά από επιχείρηση της Europol
ΚΟΣΜΟΣ
Σύλληψη του «Έλληνα» αρχηγού σουηδικής συμμορίας στο Μεξικό μετά από επιχείρηση της Europol

Ο Μίκαελ Άλστρεμ-Τενέζο καταζητούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ξέπλυμα χρήματος

Στη μεξικανική λουτρόπολη Κανκούν συνελήφθη ο φερόμενος ως επικεφαλής σουηδικής εγκληματικής οργάνωσης, μαζί με έναν ακόμη άνδρα που θεωρείται πως διαχειριζόταν τις οικονομικές του δραστηριότητες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Europol, όπως ανακοίνωσε η μεξικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Ασφαλείας του Μεξικού, πρόκειται για τον «Μίκαελ Ν.», ο οποίος φέρεται να είναι ο ηγέτης εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε βίαιες ενέργειες και στη διακίνηση ναρκωτικών. Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο άνδρας είναι ο Μίκαελ-Μιχάλης Άλστρεμ-Τενέζος, γνωστός και ως «Έλληνας», αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Ντάλεν που δρα στη Σουηδία, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο καταζητούμενος από τη σουηδική αστυνομία θεωρείται ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπορίας όπλων, ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Η ανακοίνωση των αρχών δεν διευκρινίζει την εθνικότητά του, ωστόσο αναφέρει πως συνελήφθη την ώρα που κινείτο με αυτοκίνητο μαζί με τον συνεργό του. Στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν «πολλαπλές ποσότητες ναρκωτικών».

Ο Άλστρεμ-Τενέζος οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου θα παραμείνει υπό φρούρηση έως τη μεταγωγή του στην Ευρώπη και την παράδοσή του στις σουηδικές αρχές. Ο δεύτερος άνδρας που συνελήφθη παραδόθηκε στη μεξικανική εισαγγελία.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί φερόμενοι ως αρχηγοί ευρωπαϊκών εγκληματικών οργανώσεων που είχαν αναπτύξει σχέσεις με μεξικανούς καρτέλ ναρκωτικών έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί στο Μεξικό, επιβεβαιώνοντας τη διεθνοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον
