Από τις 12 Οκτωβρίου σε πιλοτική εφαρμογή η ψηφιακή καταγραφή εισόδου-εξόδου πολιτών τρίτων χωρών στην ΕΕ
Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, οι μετακινήσεις θα γίνουν ασφαλέστερες και πιο ομαλές
Σε ισχύ τίθεται πιλοτικά από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου η εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή καταχώρηση στο σύστημα εισόδου - εξόδου στα εξωτερικά σύνορα.
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα καταχωρούν τα δεδομένα των υπηκόων τρίτων χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα για σύντομες διαμονές που ορίζονται σε 90 ημέρες. Σε διάστημα έξι μηνών τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν ποια σημεία ελέγχου και ποια συστήματα θα υιοθετήσουν, διασφαλίζοντας ότι οι έλεγχοι των συνόρων και οι μετακινήσεις θα προσαρμοστούν σε αυτό το σύστημα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, οι μετακινήσεις θα γίνουν ασφαλέστερες και πιο ομαλές.
Στα σημεία ελέγχου των συνόρων που θα υπάρχουν συστήματα για την ηλεκτρονική καταχώρηση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έχουν τα δεδομένα του διαβατηρίου τους, τα βιομετρικά δεδομένα, εικόνα προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα και τα δεδομένα εισόδου και εξόδου καταχωρημένα στο σύστημα.
Παράλληλα, η σφράγιση των διαβατηρίων μετά την εξάμηνη πολιτική εφαρμογή θα σταματήσει και μετά τις 10 Απριλίου 2026, το σύστημα θα υλοποιηθεί και θα λειτουργεί σε όλα τα σημεία διαβατηριακών ελέγχων εξωτερικών συνόρων και θα αντικατασταθεί από τις ηλεκτρονικές εγγραφές στο σύστημα. Το νέο σύστημα «θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τις διαβάσεις των συνόρων, θα εντοπίζει συστηματικά τους παραμένοντες υπεράριθμα, καθώς και περιπτώσεις απάτης με έγγραφα και ταυτότητες».
