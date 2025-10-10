Κανένας δεν άξιζε περισσότερο το Νόμπελ Ειρήνης από τον Τραμπ, λένε οι οικογένειες των ομήρων
Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων εξέδωσε ανακοίνωση μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουλανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο,
Ανακοίνωση στήριξης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουλανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εξέδωσε το Φόρουμ Οικογενειών των Ισραηλινών Ομήρων, επισημαίνοντας ότι είχε προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.
Στην ανακοίνωση, το Φόρουμ ανέφερε πως, «αν και η Επιτροπή Νόμπελ επέλεξε διαφορετικό νικητή φέτος, η αλήθεια παραμένει σαφής και αδιαμφισβήτητη: κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει συμβάλει περισσότερο στην ειρήνη στον κόσμο από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ».
Το Φόρουμ τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «εργάζεται ακατάπαυστα, ακόμη και αυτή τη στιγμή», για την απελευθέρωση των ομήρων, υπογραμμίζοντας ότι «οι πρωτοφανείς επιτυχίες του στην προώθηση της πολιτικής ειρήνης τον τελευταίο χρόνο μιλούν από μόνες τους».
Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι «κανένα βραβείο ή η απουσία αυτού δεν μπορεί να μειώσει τον βαθύ αντίκτυπο που έχει ασκήσει στις οικογένειές μας και στην παγκόσμια ειρήνη».
