Κανένας δεν άξιζε περισσότερο το Νόμπελ Ειρήνης από τον Τραμπ, λένε οι οικογένειες των ομήρων
ΚΟΣΜΟΣ
Νόμπελ Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ Όμηροι Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Κανένας δεν άξιζε περισσότερο το Νόμπελ Ειρήνης από τον Τραμπ, λένε οι οικογένειες των ομήρων

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων εξέδωσε ανακοίνωση μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουλανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο,

Κανένας δεν άξιζε περισσότερο το Νόμπελ Ειρήνης από τον Τραμπ, λένε οι οικογένειες των ομήρων
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοίνωση στήριξης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουλανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εξέδωσε το Φόρουμ Οικογενειών των Ισραηλινών Ομήρων, επισημαίνοντας ότι είχε προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Στην ανακοίνωση, το Φόρουμ ανέφερε πως, «αν και η Επιτροπή Νόμπελ επέλεξε διαφορετικό νικητή φέτος, η αλήθεια παραμένει σαφής και αδιαμφισβήτητη: κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει συμβάλει περισσότερο στην ειρήνη στον κόσμο από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ».

Το Φόρουμ τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «εργάζεται ακατάπαυστα, ακόμη και αυτή τη στιγμή», για την απελευθέρωση των ομήρων, υπογραμμίζοντας ότι «οι πρωτοφανείς επιτυχίες του στην προώθηση της πολιτικής ειρήνης τον τελευταίο χρόνο μιλούν από μόνες τους».

Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι «κανένα βραβείο ή η απουσία αυτού δεν μπορεί να μειώσει τον βαθύ αντίκτυπο που έχει ασκήσει στις οικογένειές μας και στην παγκόσμια ειρήνη».


Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης