Ο Diddy θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για την ποινή του
Ο Diddy θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για την ποινή του
Ο 55χρονος μουσικός παραγωγός καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης
Έφεση κατά της απόφασης που όρισε την ποινή του Diddy στους 50 μήνες φυλάκισης θα ασκήσει η νομική του ομάδα. Ο 55χρονος μουσικός παραγωγός είχε κριθεί ένοχος για μεταφορά προσώπων για πορνεία και είχε αθωωθεί για τις κατηγορίες περί σωματεμπορίας και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
Αφού έκανε γνωστό ποιες θα είναι οι επόμενες νομικές τους κινήσεις, ο δικηγόρος του Diddy, Μαρκ Ανιφίλο, στράφηκε κατά του δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, που εξέδωσε την απόφαση, υποστηρίζοντας πως αμφισβήτησε την ετυμηγορία των ενόρκων.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, ο Μαρκ Ανιφίλο στράφηκε κατά της απόφασης του δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν. «Ο δικαστής ενήργησε σαν να ήταν ο 13ος ένορκος — ένας ένορκος που δεν επιλέξαμε εμείς», δήλωσε ο Ανιφίλο. «Αμφισβήτησε την απόφαση των ενόρκων».
Η υπεράσπιση είχε ζητήσει να επιβληθεί ποινή όχι μεγαλύτερη των 14 μηνών. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Κομπς, που έχει ήδη εκτίσει έναν χρόνο φυλάκισης, θα παραμείνει άλλους 36 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή.
Ο Ανιφίλο ανακοίνωσε, σύμφωνα με το ABC News, ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας πως ο δικαστής χρησιμοποίησε τον όρο «εξαναγκασμός» ως βάση για τη βαρύτερη ποινή. «Η ετυμηγορία των ενόρκων ήταν απολύτως σαφής», είπε ο Ανιφίλο. «Δεν υπήρξε σωματεμπορία, δεν υπήρξε εκβιασμός. Όλα ήταν συναινετικά, όλα έγιναν μεταξύ ενηλίκων. Γι’ αυτό και καταδικάστηκε μόνο για το αδίκημα της πορνείας».
Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν σαφή αλλαγή στάσης του δικηγόρου απέναντι στον Σουμπραμανιάν, τον οποίο είχε επαινέσει δημοσίως μετά τη λήξη της πολύκροτης δίκης.
«Πιστεύω ότι ο δικαστής Σουμπραμανιάν είναι εξαιρετικά δίκαιος και εργάστηκε σκληρά για να μας εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη δίκη», είχε δηλώσει ο Ανιφίλο στο Variety. «Καμία δίκη δεν είναι τέλεια, αλλά ο δικαστής έκανε εξαιρετική δουλειά, ήταν προσεκτικός, έδωσε χρόνο και προσοχή και στις δύο πλευρές. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω — είναι σπουδαίος άνθρωπος και, αν και καμία δίκη δεν είναι τέλεια, αυτή πλησίασε πολύ».
Αφού έκανε γνωστό ποιες θα είναι οι επόμενες νομικές τους κινήσεις, ο δικηγόρος του Diddy, Μαρκ Ανιφίλο, στράφηκε κατά του δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, που εξέδωσε την απόφαση, υποστηρίζοντας πως αμφισβήτησε την ετυμηγορία των ενόρκων.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, ο Μαρκ Ανιφίλο στράφηκε κατά της απόφασης του δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν. «Ο δικαστής ενήργησε σαν να ήταν ο 13ος ένορκος — ένας ένορκος που δεν επιλέξαμε εμείς», δήλωσε ο Ανιφίλο. «Αμφισβήτησε την απόφαση των ενόρκων».
Η υπεράσπιση είχε ζητήσει να επιβληθεί ποινή όχι μεγαλύτερη των 14 μηνών. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Κομπς, που έχει ήδη εκτίσει έναν χρόνο φυλάκισης, θα παραμείνει άλλους 36 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή.
Diddy' Lawyer Criticizes Judge and Vows to Appeal Sentence: '13th Juror' https://t.co/R4UPhKASCf— People (@people) October 6, 2025
Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν σαφή αλλαγή στάσης του δικηγόρου απέναντι στον Σουμπραμανιάν, τον οποίο είχε επαινέσει δημοσίως μετά τη λήξη της πολύκροτης δίκης.
«Πιστεύω ότι ο δικαστής Σουμπραμανιάν είναι εξαιρετικά δίκαιος και εργάστηκε σκληρά για να μας εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη δίκη», είχε δηλώσει ο Ανιφίλο στο Variety. «Καμία δίκη δεν είναι τέλεια, αλλά ο δικαστής έκανε εξαιρετική δουλειά, ήταν προσεκτικός, έδωσε χρόνο και προσοχή και στις δύο πλευρές. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω — είναι σπουδαίος άνθρωπος και, αν και καμία δίκη δεν είναι τέλεια, αυτή πλησίασε πολύ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα