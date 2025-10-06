Ο Diddy θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για την ποινή του

Ο 55χρονος μουσικός παραγωγός είχε κριθεί ένοχος για μεταφορά προσώπ

ων

για πορνεία και είχε αθωωθεί για τις κατηγορίες περί σωματεμπορίας και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.



Αφού έκανε γνωστό ποιες θα είναι οι επόμενες νομικές τους κινήσεις, ο δικηγόρος του Diddy, Μαρκ Ανιφίλο, στράφηκε κατά του δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, που εξέδωσε την απόφαση, υποστηρίζοντας πως αμφισβήτησε την ετυμηγορία των ενόρκων.

Ο Ανιφίλο ανακοίνωσε, σύμφωνα με το ABC News, ότι θα ασκήσουν έφεσ

η

κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας πως ο δικαστής χρησιμοποίησε τον όρο «εξαναγκασμός» ως βάση για τη βαρύτερη ποινή.

.