Ισραηλινοί ναύτες συλλαμβάνουν ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας - Δείτε νέο βίντεο από τις IDF
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό πως έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των απελάσεων
Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επέμβασης του Ισραηλινού Ναυτικού εναντίον των σκαφών του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», τα οποία επιχειρούσαν να προσεγγίσουν τη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.
Σύμφωνα με τις IDF, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο και είχε ως αποτέλεσμα την αναχαίτιση συνολικά 42 σκαφών. Στη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν περισσότεροι από 470 ακτιβιστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ. Εκεί, ξεκίνησε η διαδικασία απέλασής τους προς τις χώρες καταγωγής τους.
Η στρατιωτική ηγεσία ανέφερε ότι η επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Horizon Shield» και υπογράμμισε ότι στόχος ήταν να εμποδιστεί η προσέγγιση του στολίσκου στη Γάζα.
Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει Ισραηλινούς να επιβιβάζονται στα σκάφη των ακτιβιστών και να προχωρούν σε συλλήψεις, πριν τα πλοιάρια φτάσουν στον προορισμό τους.
Νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως τέσσερις ακτιβιστές από τον στολίσκο που προσπάθησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας έχουν ήδη απελαθεί από τη χώρα.
Το υπουργείο ανέφερε ότι «είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πρόκλησης της Χαμάς-Sumud και την οριστικοποίηση της απέλασης των συμμετεχόντων σε αυτή την απάτη».
«Ήδη τέσσερις Ιταλοί πολίτες έχουν απελαθεί. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διαδικασία απέλασης. Το Ισραήλ επιθυμεί να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.
Το υπουργείο επισύναψε φωτογραφίες της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ χθες. «Όλοι είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία», προσθέτει.
מבצע “מגן האופק”: תוך 12 שעות - הושגה שליטה מבצעית על 42 כלי שיט שניסו להפר את הסגר הימי הבטחוני— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 3, 2025
לכל הפרטים>>https://t.co/iNw7TvOC1w pic.twitter.com/ahEqqKBzbU
Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025
Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP
