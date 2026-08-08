Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ο 14χρονος ανοίγει πυρ και σκορπάει τον θάνατο σε σχολείο στη Ταϊλάνδη

«Θέρισε» πέντε καθηγητές και ένα 12χρονο κοριτσάκι, ενώ νωρίτερα είχε σκοτώσει τον παππού και τη γιαγιά του - Περισσότερα από 20 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, οι 10 σε κρίσιμη κατάσταση - Ο ανήλικος δράστης αυτοκτόνησε μετά την ένοπλη επίθεση