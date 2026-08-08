Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ο 14χρονος ανοίγει πυρ και σκορπάει τον θάνατο σε σχολείο στη Ταϊλάνδη
«Θέρισε» πέντε καθηγητές και ένα 12χρονο κοριτσάκι, ενώ νωρίτερα είχε σκοτώσει τον παππού και τη γιαγιά του - Περισσότερα από 20 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, οι 10 σε κρίσιμη κατάσταση - Ο ανήλικος δράστης αυτοκτόνησε μετά την ένοπλη επίθεση
Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, κύριοι στόχοι του 14χρονου ήταν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, καθώς μεταξύ των θυμάτων δεν υπάρχουν μαθητές. Η ένοπλη επίθεση διήρκεσε περίπου μία ώρα, προτού ο ανήλικος αυτοκτονήσει πυροβολώντας τον ίδιο του τον εαυτό. Τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε καθ' οδόν.
Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου φαίνεται ο ανήλικος δράστης να βγαίνει από μία αίθουσα, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Στη συνέχεια περπατάει οπλισμένος στον διάδρομο του σχολείου και σπέρνει τον όλεθρο ρίχνοντας σε ανθρώπους. Στο τέλος καταγράφεται να τρέχει με το όπλο στο χέρι και εξαφανίζεται.
Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, στο σχολείο Debsirin Nonthaburi, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη αστική, οικιστική και εμπορική περιοχή βόρεια της Μπανγκόκ.
GRAPHIC: A 14-year-old killed 5 teachers and wounded over 30 at a school in Bang Kruai, Thailand. He shot his grandparents at home beforehand, then turned the gun on himself. pic.twitter.com/9YYd49CwXn— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 7, 2026
Οι έρευνες των αρχών αποκάλυψαν πως ο 14χρονος ζούσε μαζί με τους παππούδες του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο μαθητής τους σκότωσε πριν μεταβεί στο σχολείο και ανοίξει πυρ εναντίον των εκπαιδευτικών.
Σκότωσε πρώτα τους παππούδες του στο σπίτι
Το πιστόλι των 9 χιλιοστών που χρησιμοποίησε ανήκε στον παππού του, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του 14χρονου βρέθηκαν τουλάχιστον 34 επιπλέον φυσίγγια.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από την ένοπλη επίθεση και οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε τον μαθητή στο μακελειό.
🚨🇹🇭 DEADLY SCHOOL SHOOTING IN THAILAND— GlobeUpdate (@Globupdate) August 7, 2026
A 14-year-old student opened fire at Debsirin Nonthaburi School near Bangkok
Police say he killed his grandparents before entering the school & firing 26+ rounds
At least 8 people were killed#กราดยิง #This_And_That #ข่าวด่วน #ThepSirin pic.twitter.com/WdUgckEz8i
«Ήταν καλό παιδί και καλός μαθητής», λέει εκπαιδευτικός του σχολείο
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ταϊλάνδης, Πολαπί Σουαντσαουί, έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τον 14χρονο, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία από το σπίτι του, ήταν φανατικός gamer.
Εκπαιδευτικός του σχολείου, πάντως, έδωσε μια διαφορετική εικόνα για τον μαθητή, περιγράφοντάς τον ως «καλό παιδί με καλές σχολικές επιδόσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 14χρονος δεν ήταν γνωστός στο σχολικό περιβάλλον για επιθετική συμπεριφορά.
Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026
A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN
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