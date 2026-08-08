Στις φλόγες δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση με drones
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρκαγιά Drones Πόλεμος στην Ουκρανία

Στις φλόγες δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση με drones

Σχεδόν 400 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από πολλές περιφέρειες της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας

Στις φλόγες δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση με drones
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Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τα διυλιστήρια πετρελαίου του Ίλσκι και του Σιζράν στη διάρκεια επιθέσεών του τη νύχτα, προκαλώντας πυρκαγιές και στα δύο, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων.

Το Κίεβο πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εδώ και μήνες σε μια προσπάθεια να μειώσει τις οικονομικές δυνατότητες της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα ότι σβήστηκε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

UPD: 18 ΣΧΟΛΙΑ

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