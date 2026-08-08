Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Στις φλόγες δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση με drones
Στις φλόγες δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση με drones
Σχεδόν 400 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από πολλές περιφέρειες της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας
Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τα διυλιστήρια πετρελαίου του Ίλσκι και του Σιζράν στη διάρκεια επιθέσεών του τη νύχτα, προκαλώντας πυρκαγιές και στα δύο, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων.
Το Κίεβο πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εδώ και μήνες σε μια προσπάθεια να μειώσει τις οικονομικές δυνατότητες της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.
Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα ότι σβήστηκε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.
Το Κίεβο πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εδώ και μήνες σε μια προσπάθεια να μειώσει τις οικονομικές δυνατότητες της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.
Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα ότι σβήστηκε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.
❗️Two Rosneft refineries were hit overnight. Ukrainian drones struck Syzran in Samara Oblast, where locals reported at least three impacts on the plant's AVT unit and oil tanks, with a large fire continuing afterward. In Krasnodar Krai, authorities said falling drone debris… pic.twitter.com/SQBCND4U64— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2026
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