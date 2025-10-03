Να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου, ζήτησε ο Μπεν Γκβιρ - Διαμαρτυρία της Αθήνας
Να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου, ζήτησε ο Μπεν Γκβιρ - Διαμαρτυρία της Αθήνας

«Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν εδώ για λίγους μήνες, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών» είπε ο υπερεθνικιστής Ισραηλινός υπουργός για τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα - Παράσταση της υφυπουργού Εξωτερικών στον πρέσβη του Ισραήλ

Να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου, ζήτησε ο Μπεν Γκβιρ - Διαμαρτυρία της Αθήνας
Παράσταση προς τον Ισραηλινό πρέσβη στην Αθήνα έκανε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μετά το αίτημα του υπερεθνικιστή υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ζήτησε να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει και επίσημη αντίδραση της Αθήνας, σε υψηλούς τόνους.

Το βράδυ της Τετάρτης, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ συνέλαβε περισσότερους από 470 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 42 σκάφη του «Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud». Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, τέσσερις εξ αυτών έχουν ήδη απελαθεί, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης προς τις χώρες καταγωγής τους.

Ο υπερεθνικιστής υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, αντέδρασε έντονα στην κυβερνητική επιλογή της απέλασης, χαρακτηρίζοντάς την «λάθος» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Μπεν Γκβιρ υποστήριξε ότι οι ακτιβιστές δεν θα έπρεπε να επιστραφούν άμεσα στις πατρίδες τους, αλλά να παραμείνουν για μήνες σε ισραηλινές φυλακές. «Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν εδώ για λίγους μήνες, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ακόμη, επισήμανε ότι η συνεχής απέλαση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς, όπως είπε, «τους στέλνουμε πίσω και αυτοί επιστρέφουν ξανά και ξανά».

Η συγκεκριμένη δήλωση του Μπεν Γκβιρ προκάλεσε αντιδράσεις στην ελληνική κυβέρνηση, με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου να διαμαρτύρεται στον Ισραηλινό πρέσβη, ενώ αναμένεται να υπάρξει και επίσημη αντίδραση σε υψηλούς τόνους.

