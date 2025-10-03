Να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου, ζήτησε ο Μπεν Γκβιρ - Διαμαρτυρία της Αθήνας

Παράσταση προς τον Ισραηλινό πρέσβη στην Αθήνα έκανε η υφυπουργός Εξωτερικώνμετά το αίτημα του υπερεθνικιστή υπουργού του Ισραήλ,, ο οποίος ζήτησε να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει και επίσημη αντίδραση της Αθήνας, σε υψηλούς τόνους.Το βράδυ της Τετάρτης, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ συνέλαβε περισσότερους από 470 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 42 σκάφη του «Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud». Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, τέσσερις εξ αυτών έχουν ήδη απελαθεί, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης προς τις χώρες καταγωγής τους.Ο υπερεθνικιστής υπουργός Εθνικής Ασφάλειας,αντέδρασε έντονα στην κυβερνητική επιλογή της απέλασης, χαρακτηρίζοντάς την «λάθος» τουΣε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ουποστήριξε ότι οι ακτιβιστές δεν θα έπρεπε να επιστραφούν άμεσα στις πατρίδες τους, αλλά να παραμείνουν για μήνες σε ισραηλινές φυλακές. «Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν εδώ για λίγους μήνες, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ακόμη, επισήμανε ότι η συνεχής απέλαση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς, όπως είπε, «τους στέλνουμε πίσω και αυτοί επιστρέφουν ξανά και ξανά».Η συγκεκριμένη δήλωση τουπροκάλεσε αντιδράσεις στην ελληνική κυβέρνηση, με την υφυπουργό Εξωτερικώννα διαμαρτύρεται στον Ισραηλινό πρέσβη, ενώ αναμένεται να υπάρξει και επίσημη αντίδραση σε υψηλούς τόνους.