Ο τυφώνας Dolphin σαρώνει την Ιαπωνία: Ακυρώσεις πτήσεων, τραυματίες και πάνω από 50.000 κτίρια χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
Τυφώνας Οκινάουα Κίνα Ακυρώσεις πτήσεων

Ο τυφώνας Dolphin σαρώνει την Ιαπωνία: Ακυρώσεις πτήσεων, τραυματίες και πάνω από 50.000 κτίρια χωρίς ρεύμα

Η Κίνα έκλεισε λιμάνια κι ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων, καθώς ο τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της

Ο τυφώνας Dolphin σαρώνει την Ιαπωνία: Ακυρώσεις πτήσεων, τραυματίες και πάνω από 50.000 κτίρια χωρίς ρεύμα
Ο τυφώνας Dolphin έπληξε σήμερα σφοδρά την νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια.

Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια κι ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων – φέρι, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της.




Πέντε ηλικιωμένοι, οι τρεις από τους οποίους έπεσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων τραυματίστηκαν χωρίς ν’ απειλείται η ζωή τους στην Οκινάουα, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στην περιφέρεια Καγκοσίμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περίπου 39.000 κτίρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Καγκοσίμα, ενώ περισσότερα από 12.000 κτίρια επηρεάστηκαν στην Οκινάουα.

Οι ιαπωνικές αεροπορικές εταιρίες, ANA και Japan Airlines ακύρωσαν πτήσεις προς κι από την Οκινάουα.

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