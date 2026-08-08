Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα
Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα
Η απόφαση ελήφθη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους ασφάλειας, σύμφωνα με το Bloomberg News
Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στην Μαύρη Θάλασσα μετά από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.
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