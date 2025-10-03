Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητά την επανεξέταση των εξαγωγών εξαρτημάτων F-35 προς το Ισραήλ
Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητά την επανεξέταση των εξαγωγών εξαρτημάτων F-35 προς το Ισραήλ

Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει στην κυβέρνηση προθεσμία έξι εβδομάδων για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση - Η ευθύνη αξιολόγησης του κινδύνου παραβίασης του διεθνούς δικαίου ανήκει στον υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και όχι στη δικαιοσύνη

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας ζήτησε σήμερα (3/10) από την κυβέρνηση να επανεξετάσει εντός έξι εβδομάδων την πολιτική της σχετικά με τις εξαγωγές εξαρτημάτων μαχητικών αεροσκαφών F-35 προς το Ισραήλ, ενισχύοντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια της ετυμηγορίας του Εφετείου της Χάγης, το οποίο τον περασμένο Φεβρουάριο απαγόρευσε την εξαγωγή εξαρτημάτων των μαχητικών αεροσκαφών F35, δικαιώνοντας τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστηρίζουν ότι τα εν λόγω εξαρτήματα συμβάλλουν σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επικύρωσε πλήρως την απόφαση του Εφετείου. Αντιθέτως, έκρινε ότι η ευθύνη αξιολόγησης του κινδύνου παραβίασης του διεθνούς δικαίου ανήκει στον αρμόδιο υπουργό και όχι στη δικαιοσύνη.

«Το Εφετείο δεν είχε δικαιοδοσία να αποφανθεί αν η χορήγηση άδειας εξαγωγής δημιουργεί σαφή κίνδυνο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μάρτιν Πόλακ, ενώ πρόσθεσε πως «η ευθύνη αυτή ανήκει στον υπουργό».

Το Δικαστήριο κάλεσε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει νέα αξιολόγηση εντός έξι εβδομάδων. Μέχρι τότε, η απαγόρευση εξαγωγής εξαρτημάτων των F-35 προς το Ισραήλ θα παραμείνει σε ισχύ, όπως είχε επιβληθεί από τον υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου μετά την απόφαση του Εφετείου.

«Αν ο υπουργός ορίσει κατά την επαναξιολόγηση ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος τα προϊόντα αυτά εξαγωγής να χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν μπορεί να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση αυτής της άδειας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Επίσης, υπογράμμισε πως «όσο ο υπουργός δεν λαμβάνει διαφορετική απόφαση, η άδεια θα συνεχίσει να εφαρμόζεται με τη σημερινή της μορφή και η εξαγωγή εξαρτημάτων των F-35 προς το Ισραήλ δεν θα επιτρέπεται».

