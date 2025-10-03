Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Ισπανία: Η κυβέρνηση θέλει να συμπεριλάβει στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση
Ισπανία: Η κυβέρνηση θέλει να συμπεριλάβει στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση
Η άμβλωση είναι νόμιμη από το 2010, ωστόσο το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης ενέκρινε πρόταση του ακροδεξιού Vox που θεωρήθηκε ότι θέτει περιορισμούς στις γυναίκες
Συνταγματική κατοχύρωση στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση επιδιώκει η ισπανική κυβέρνηση, που πρότεινε να συμπεριληφθεί η ρύθμιση στο Σύνταγμα.
Η πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης έγινε μετά από μέτρο των δημοτικών αρχών της Μαδρίτης, που θεωρήθηκε ότι θέτει περιορισμούς στις γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους.
Την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης, όπου την πλειοψηφία έχει το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), ενέκρινε πρόταση που κατέθεσε το ακροδεξιό Vox. Η πρόταση αυτή προβλέπει ότι οι υγειονομικοί είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τις γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους για το «σύνδρομο μετά την άμβλωση», το οποίο μπορεί να οδηγήσει «σε κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών (…) αυτοκτονικές σκέψεις» και «αύξηση των καρκίνων».
«Το σύνδρομο μετά την άμβλωση είναι κάτι που αποκρύπτουν σκοπίμως, κυρίως στην Ισπανία», τόνιζε η πρόταση, επισημαίνοντας ότι «η άμβλωση είναι μεγάλη επιχείρηση για την ιδεολογία που την υποστηρίζει και την προωθεί: τον φεμινισμό».
Αρχικά το PP υπερασπίστηκε και ψήφισε υπέρ της πρότασης, όμως την Πέμπτη ο δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Μαρτίνες- Αλμέιδα, που ανήκει στο κόμμα, παραδέχθηκε ότι «το σύνδρομο μετά την άμβλωση» δεν είναι κάτι «επιστημονικά αναγνωρισμένο» και τόνισε ότι θα φροντίσει να μην είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται σχετικά οι γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους.
Ωστόσο η συνταγματική αναθεώρηση μοιάζει δύσκολη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του κοινοβουλίου, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να στηρίξουν την πρόταση και κάποιοι δεξιοί βουλευτές του PP.
Στην Ισπανία η άμβλωση αποποινικοποιήθηκε μόλις το 1985, ενώ είναι νόμιμη από το 2010. Τα εμπόδια όμως παραμένουν για τις γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους σε μια χώρα με βαθιά καθολική παράδοση, με πολλούς γιατρούς σε δημόσια νοσοκομεία να αρνούνται να κάνουν την επέμβαση αναγκάζοντας τις γυναίκες να διανύσουν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να υποβληθούν σε άμβλωση.
Η άκρα αριστερά, που συμμετέχει στην κυβέρνηση με τους Σοσιαλιστές, πρότεινε τον Μάρτιο του 2024 να περιληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα, κάτι που υποστήριξε και ο Σάντσεθ.
Η Γαλλία έγινε πέρυσι η πρώτη και η μόνη χώρα παγκοσμίως που αναφέρει ρητά το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση στο Σύνταγμά της.
Η πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης έγινε μετά από μέτρο των δημοτικών αρχών της Μαδρίτης, που θεωρήθηκε ότι θέτει περιορισμούς στις γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους.
Την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης, όπου την πλειοψηφία έχει το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), ενέκρινε πρόταση που κατέθεσε το ακροδεξιό Vox. Η πρόταση αυτή προβλέπει ότι οι υγειονομικοί είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τις γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους για το «σύνδρομο μετά την άμβλωση», το οποίο μπορεί να οδηγήσει «σε κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών (…) αυτοκτονικές σκέψεις» και «αύξηση των καρκίνων».
«Το σύνδρομο μετά την άμβλωση είναι κάτι που αποκρύπτουν σκοπίμως, κυρίως στην Ισπανία», τόνιζε η πρόταση, επισημαίνοντας ότι «η άμβλωση είναι μεγάλη επιχείρηση για την ιδεολογία που την υποστηρίζει και την προωθεί: τον φεμινισμό».
Αρχικά το PP υπερασπίστηκε και ψήφισε υπέρ της πρότασης, όμως την Πέμπτη ο δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Μαρτίνες- Αλμέιδα, που ανήκει στο κόμμα, παραδέχθηκε ότι «το σύνδρομο μετά την άμβλωση» δεν είναι κάτι «επιστημονικά αναγνωρισμένο» και τόνισε ότι θα φροντίσει να μην είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται σχετικά οι γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους.
Πολιτικές κόντρεςΟ Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανήλθε στο θέμα, κατηγορώντας στο Χ το PP ότι «αποφάσισε να συμπορευθεί με την άκρα δεξιά. Είναι επιλογή τους, μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι εις βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών».
Ωστόσο η συνταγματική αναθεώρηση μοιάζει δύσκολη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του κοινοβουλίου, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να στηρίξουν την πρόταση και κάποιοι δεξιοί βουλευτές του PP.
Στην Ισπανία η άμβλωση αποποινικοποιήθηκε μόλις το 1985, ενώ είναι νόμιμη από το 2010. Τα εμπόδια όμως παραμένουν για τις γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους σε μια χώρα με βαθιά καθολική παράδοση, με πολλούς γιατρούς σε δημόσια νοσοκομεία να αρνούνται να κάνουν την επέμβαση αναγκάζοντας τις γυναίκες να διανύσουν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να υποβληθούν σε άμβλωση.
Η άκρα αριστερά, που συμμετέχει στην κυβέρνηση με τους Σοσιαλιστές, πρότεινε τον Μάρτιο του 2024 να περιληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα, κάτι που υποστήριξε και ο Σάντσεθ.
Η Γαλλία έγινε πέρυσι η πρώτη και η μόνη χώρα παγκοσμίως που αναφέρει ρητά το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση στο Σύνταγμά της.
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα