Ινδονησία: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς στο σχολείο που κατέρρευσε

No More Signs of Life From Rubble of Collapsed School in Indonesia



Οι αρχές είχαν δηλώσει την Τετάρτη (1/10) ότι ακούγονταν ακόμα κλάματα και φωνές από κάτω από τα ερείπια.. Ελπίζω να βρεθεί σύντομα ο αδελφός μου.Νιώθω θλίψη όταν σκέφτομαι ότι βρίσκεται εκεί κάτω εδώ και τέσσερις ημέρες», δήλωσε ο Maulana Bayu Rizky Pratama, του οποίου ο 17χρονος αδελφός αγνοείται, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Ο Ahmad Ikhsan, 52 ετών, δήλωσε στο Reuters: «Πιστεύω ότι ο γιος μου είναι ακόμα ζωντανός».Το BNBP ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 59 άτομα εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια, αν και ο αριθμός αυτός έχει υποστεί μεγάλες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες, με τον Suharyanto να δηλώνει νωρίτερα ότι τα στοιχεία θα είναι πάντα «αντιφατικά» στα «αρχικά στάδια» μιας καταστροφής.Το κτίριο ήταν υπό κατασκευή όταν κατέρρευσε, με δύο επιπλέον ορόφους να προστίθενται. Η BNBP δήλωσε αργότερα ότι η ασταθής θεμελίωση του κτιρίου δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το βάρος.Ο κυβερνήτης της πόλης Σιντοάρτζο δήλωσε ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν είχε λάβει άδεια για την προσθήκη επιπλέον ορόφων στο κτίριο.