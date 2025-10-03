Ινδονησία: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς στο σχολείο που κατέρρευσε
Εξακολουθούν να αγνοούνται 59 άνθρωποι - Οι διασώστες χρησιμοποίησαν θερμικά drones αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν σημάδια ζωής στα ερείπια
Συγκεκριμένα, το διώροφο ισλαμικό σχολείο Al-Khoziny στην πόλη Sidoarjo κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που εκατοντάδες μαθητές είχαν συγκεντρωθεί στο κτίριο για την απογευματινή προσευχή προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 5 μαθητών και τον τραυματισμό περίπου 100.
Όπως αναφέρει το BBC, 13 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια από την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, παρόλο που δύο από αυτούς πέθαναν αργότερα στο νοσοκομείο. Οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν δύσκολες λόγω της αστάθειας του κτιρίου.
Χθες (2/10), η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNBP) ανέφερε ότι οι διασώστες χρησιμοποίησαν θερμικά drones αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν σημάδια ζωής στα ερείπια.
«Χθες το βράδυ, εκκενώσουμε ακόμη και την περιοχή για να εξασφαλίσουμε ησυχία. Ελπίζαμε ότι με τη χρήση εξελιγμένου εξοπλισμού... θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε κάποια σημάδια ζωής», δήλωσε ο υποστράτηγος Suharyanto, επικεφαλής της BNBP, σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης.
«Επιστημονικά, δεν βρέθηκαν σημάδια ζωής». Πρόσθεσε ότι η ομάδα είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην «επόμενη φάση» των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας βαρύ εξοπλισμό για να μετακινήσει τις πλάκες από μπετόν. Αυτά τα κομμάτια ερειπίων θα ανυψωθούν με γερανούς ή θα κοπούν σε μικρότερα κομμάτια.
Οι διασώστες δεν το είχαν κάνει νωρίτερα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κατάρρευση του κτιρίου, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τυχόν επιζώντων.
Νιώθω θλίψη όταν σκέφτομαι ότι βρίσκεται εκεί κάτω εδώ και τέσσερις ημέρες», δήλωσε ο Maulana Bayu Rizky Pratama, του οποίου ο 17χρονος αδελφός αγνοείται, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Ο Ahmad Ikhsan, 52 ετών, δήλωσε στο Reuters: «Πιστεύω ότι ο γιος μου είναι ακόμα ζωντανός».
Το BNBP ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 59 άτομα εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια, αν και ο αριθμός αυτός έχει υποστεί μεγάλες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες, με τον Suharyanto να δηλώνει νωρίτερα ότι τα στοιχεία θα είναι πάντα «αντιφατικά» στα «αρχικά στάδια» μιας καταστροφής.
Το κτίριο ήταν υπό κατασκευή όταν κατέρρευσε, με δύο επιπλέον ορόφους να προστίθενται. Η BNBP δήλωσε αργότερα ότι η ασταθής θεμελίωση του κτιρίου δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το βάρος.
Ο κυβερνήτης της πόλης Σιντοάρτζο δήλωσε ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν είχε λάβει άδεια για την προσθήκη επιπλέον ορόφων στο κτίριο.
