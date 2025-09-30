Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ινδονησία: Κατέρρευε πολυώροφο σχολείο - Τουλάχιστον 3 μαθητές νεκροί, 99 τραυματίες και 38 παγιδευμένοι
Οι μαθητές του σχολείου είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή όταν κατέρρευσε το κτίριο - Αγωνία για την διάσωση των παιδιών που παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια
Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, καθώς τη Δευτέρα (29/9) κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο ισλαμικού σχολείου στο Σιντοάρτζο, στην Ανατολική Ιάβα, στοιχίζοντας την ζωή σε 3 μαθητές και τραυματίζοντας ακόμα 99, ενώ 38 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στα συντρίμμια.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, μερικοί από τους οποίους με σοβαρά τραύματα. Πολλοί από τους παγιδευμένους είναι έφηβοι που είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή όταν το κτίριο κατέρρευσε.
Όπως αναφέρουν οι αρχές, το διώροφο κτίριο είχε ασταθή θεμέλια και δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της πρόσθετης κατασκευής δύο επιπλέον ορόφων, ενώ ο αριθμός των νεκρώ αναμένεται να αυξηθεί.
Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών και στρατιωτών επιχειρούν προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν οξυγόνο και νερό σε όσους εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στην ασταθή κατασκευή.
Οι οικογένειες των ,μαθητών συνεχίζουν να συγκεντρώνονται με αγωνία έξω από το χώρο, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες αναζήτησης.
❗️🇮🇩 - At least 65 students are presumed buried under the rubble after a multi-story Islamic boarding school building collapsed in Sidoarjo, East Java, Indonesia, while over 100 were gathered for afternoon prayers.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 30, 2025
One 13-year-old student has been confirmed dead, with 99 others… pic.twitter.com/UrqHsoWg50
