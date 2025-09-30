Ινδονησία: Κατέρρευε πολυώροφο σχολείο - Τουλάχιστον 3 μαθητές νεκροί, 99 τραυματίες και 38 παγιδευμένοι
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία Σχολείο Νεκροί Αγνοούμενοι συντρίμμια

Ινδονησία: Κατέρρευε πολυώροφο σχολείο - Τουλάχιστον 3 μαθητές νεκροί, 99 τραυματίες και 38 παγιδευμένοι

Οι μαθητές του σχολείου είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή όταν κατέρρευσε το κτίριο - Αγωνία για την διάσωση των παιδιών που παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια

Ινδονησία: Κατέρρευε πολυώροφο σχολείο - Τουλάχιστον 3 μαθητές νεκροί, 99 τραυματίες και 38 παγιδευμένοι
Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, καθώς τη Δευτέρα (29/9) κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο ισλαμικού σχολείου στο Σιντοάρτζο, στην Ανατολική Ιάβα, στοιχίζοντας την ζωή σε 3 μαθητές και τραυματίζοντας ακόμα 99, ενώ 38 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στα συντρίμμια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, μερικοί από τους οποίους με σοβαρά τραύματα. Πολλοί από τους παγιδευμένους είναι έφηβοι που είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή όταν το κτίριο κατέρρευσε.



Όπως αναφέρουν οι αρχές, το διώροφο κτίριο είχε ασταθή θεμέλια και δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της πρόσθετης κατασκευής δύο επιπλέον ορόφων, ενώ ο αριθμός των νεκρώ αναμένεται να αυξηθεί.

Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών και στρατιωτών επιχειρούν προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν οξυγόνο και νερό σε όσους εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στην ασταθή κατασκευή.

Οι οικογένειες των ,μαθητών συνεχίζουν να συγκεντρώνονται με αγωνία έξω από το χώρο, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες αναζήτησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης