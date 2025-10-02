«Τη μαχαίρωσε χωρίς λόγο, αιμορραγεί πολύ, μάλλον έχει πεθάνει» - Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα σε τρένο στη Σάρλοτ
«Τη μαχαίρωσε χωρίς λόγο, αιμορραγεί πολύ, μάλλον έχει πεθάνει» - Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα σε τρένο στη Σάρλοτ
«Σας παρακαλώ βιαστείτε» ακούγονται να λένε αυτόπτες μάρτυρες της άγριας δολοφονίας από τον 35χρονο Ντεκάρλος Μπράουν
Τον πανικό, την αγωνία και την κραυγή βοήθειας τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το εν ψυχρώ μαχαίρωμα της 23χρονης Ιρίνας Ζαρούτσκα από την Ουκρανία, με δράστη έναν 35χρονο στη Σάρλοτ, αποτυπώνουν τα τηλεφωνήματα που έγιναν στις αρχές από επιβάτες στο τρένο στο οποίο έγινε η δολοφονία.
«Ένας άντρας μαχαίρωσε αυτή τη γυναίκα χωρίς λόγο» ακούγεται να λέει ένας πανικόβλητος, λαχανιασμένος άντρας αφού ο Ντέκαρλος Μπράουν, ο οποίος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων μαχαίρωσε στον λαιμό την ανυποψίαστη Ουκρανή.
«Σας παρακαλώ, βιαστείτε, αιμορραγεί. Αιμορραγεί πολύ» ακούγεται να λέει ο ίδιος άνδρας ο οποίος σε εμφανή σύγχυσή δυσκολεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις του τηλεφωνητή.
Άλλο άτομο ακούγεται να λέει ότι η Ζαρούτσκα, η οποία είχε καταφύγει στις ΗΠΑ το 2022 για να γλιτώσει από τον πόλεμο στη χώρα της, «δεν ανταποκρίνεται» καθώς οι αυτόπτες μάρτυρες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία πιέζοντας τα τραύματα από τα μαχαιρώματα.
«Αυτή η κυρία μόλις μαχαιρώθηκε. Υπάρχει μια κυρία στο έδαφος με πολύ αίμα...» είπε μια άλλη γυναίκα. «Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί. Υπάρχει πολύ αίμα. Νομίζω ότι έχει πεθάνει» πρόσθεσε η ίδια.
«Μια κοπέλα μαχαιρώθηκε στο τρένο. Νομίζω ότι είναι νεκρή, φίλε. Νομίζω ότι η κοπέλα μπορεί να είναι νεκρή, φίλε... ο τύπος που το έκανε στέκεται εδώ στη ράμπα» είπε άλλος επιβάτης του τρένου.
Η στιγμή της άγριας δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο τρένο
«Ένας άντρας μαχαίρωσε αυτή τη γυναίκα χωρίς λόγο» ακούγεται να λέει ένας πανικόβλητος, λαχανιασμένος άντρας αφού ο Ντέκαρλος Μπράουν, ο οποίος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων μαχαίρωσε στον λαιμό την ανυποψίαστη Ουκρανή.
«Σας παρακαλώ, βιαστείτε, αιμορραγεί. Αιμορραγεί πολύ» ακούγεται να λέει ο ίδιος άνδρας ο οποίος σε εμφανή σύγχυσή δυσκολεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις του τηλεφωνητή.
🚨 Iryna Zarutska’s 911 audio just released. Absolutely heartbreaking 🥺💔 pic.twitter.com/SFaqdwnCu0— Gina Milan (@ginamilan_) October 2, 2025
Άλλο άτομο ακούγεται να λέει ότι η Ζαρούτσκα, η οποία είχε καταφύγει στις ΗΠΑ το 2022 για να γλιτώσει από τον πόλεμο στη χώρα της, «δεν ανταποκρίνεται» καθώς οι αυτόπτες μάρτυρες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία πιέζοντας τα τραύματα από τα μαχαιρώματα.
«Αυτή η κυρία μόλις μαχαιρώθηκε. Υπάρχει μια κυρία στο έδαφος με πολύ αίμα...» είπε μια άλλη γυναίκα. «Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί. Υπάρχει πολύ αίμα. Νομίζω ότι έχει πεθάνει» πρόσθεσε η ίδια.
EXCLUSIVE: Iryna Zarutska 911 callers describe horror after Ukrainian refugee slaughtered on Charlotte train https://t.co/MyAiBgwIs8 pic.twitter.com/G034boxE7M— New York Post (@nypost) October 1, 2025
«Μια κοπέλα μαχαιρώθηκε στο τρένο. Νομίζω ότι είναι νεκρή, φίλε. Νομίζω ότι η κοπέλα μπορεί να είναι νεκρή, φίλε... ο τύπος που το έκανε στέκεται εδώ στη ράμπα» είπε άλλος επιβάτης του τρένου.
🚨 911 audio from the Iryna Zarutska stabbing death. 💔😭 pic.twitter.com/58dzgIRzSn— Lucy (@TheLucyShow1) October 2, 2025
Η Ιρίνα φαίνεται να κοιτά με τρόμο τον μαύρο 35χρονο τη στιγμή που βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.
Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.
Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».
Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.
Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα