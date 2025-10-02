«Τη μαχαίρωσε χωρίς λόγο, αιμορραγεί πολύ, μάλλον έχει πεθάνει» - Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα σε τρένο στη Σάρλοτ

Η Ιρίνα φαίνεται να κοιτά με τρόμο τον μαύρο 35χρονο τη στιγμή που βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».