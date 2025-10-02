ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

«Τη μαχαίρωσε χωρίς λόγο, αιμορραγεί πολύ, μάλλον έχει πεθάνει» - Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα σε τρένο στη Σάρλοτ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιρίνα Ζαρούτσκα Σάρλοτ Τρένο Δολοφονία

«Τη μαχαίρωσε χωρίς λόγο, αιμορραγεί πολύ, μάλλον έχει πεθάνει» - Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα σε τρένο στη Σάρλοτ

«Σας παρακαλώ βιαστείτε» ακούγονται να λένε αυτόπτες μάρτυρες της άγριας δολοφονίας από τον 35χρονο Ντεκάρλος Μπράουν

«Τη μαχαίρωσε χωρίς λόγο, αιμορραγεί πολύ, μάλλον έχει πεθάνει» - Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα σε τρένο στη Σάρλοτ
Μάριος Καλογερόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τον πανικό, την αγωνία και την κραυγή βοήθειας τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το εν ψυχρώ μαχαίρωμα της 23χρονης Ιρίνας Ζαρούτσκα από την Ουκρανία, με δράστη έναν 35χρονο στη Σάρλοτ, αποτυπώνουν τα τηλεφωνήματα που έγιναν στις αρχές από επιβάτες στο τρένο στο οποίο έγινε η δολοφονία.

«Ένας άντρας μαχαίρωσε αυτή τη γυναίκα χωρίς λόγο» ακούγεται να λέει ένας πανικόβλητος, λαχανιασμένος άντρας αφού ο Ντέκαρλος Μπράουν, ο οποίος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων μαχαίρωσε στον λαιμό την ανυποψίαστη Ουκρανή.

«Σας παρακαλώ, βιαστείτε, αιμορραγεί. Αιμορραγεί πολύ» ακούγεται να λέει ο ίδιος άνδρας ο οποίος σε εμφανή σύγχυσή δυσκολεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις του τηλεφωνητή.



Άλλο άτομο ακούγεται να λέει ότι η Ζαρούτσκα, η οποία είχε καταφύγει στις ΗΠΑ το 2022 για να γλιτώσει από τον πόλεμο στη χώρα της, «δεν ανταποκρίνεται» καθώς οι αυτόπτες μάρτυρες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία πιέζοντας τα τραύματα από τα μαχαιρώματα.

«Αυτή η κυρία μόλις μαχαιρώθηκε. Υπάρχει μια κυρία στο έδαφος με πολύ αίμα...» είπε μια άλλη γυναίκα. «Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί. Υπάρχει πολύ αίμα. Νομίζω ότι έχει πεθάνει» πρόσθεσε η ίδια.

Κλείσιμο


«Μια κοπέλα μαχαιρώθηκε στο τρένο. Νομίζω ότι είναι νεκρή, φίλε. Νομίζω ότι η κοπέλα μπορεί να είναι νεκρή, φίλε... ο τύπος που το έκανε στέκεται εδώ στη ράμπα» είπε άλλος επιβάτης του τρένου.

Η στιγμή της άγριας δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο τρένο

Η Ιρίνα φαίνεται να κοιτά με τρόμο τον μαύρο 35χρονο τη στιγμή που βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.

Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».

Video Shows Moments Before Fatal Stabbing on North Carolina Train


Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Μάριος Καλογερόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης