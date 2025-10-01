Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Bloomberg: Πάνω από 20 δισ. δολάρια τα κέρδη των Ρώσων μεγιστάνων - Ποιοι έγιναν ακόμα πλουσιότεροι
Μπορεί κάποιοι να σημείωσαν τεράστια κέρδη, ωστόσο υπάρχουν και οι Ρώσοι επιχειρηματίες που κατέγραψαν απώλειες
Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι περιουσίες των πλουσιότερων Ρώσων επιχειρηματιών από τις αρχές του έτους, με τα συνολικά κέρδη να φτάνουν τα 20,16 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Ο δείκτης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την αξία των μετοχών των εταιρειών τους.
Ο συνιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, είδε την περιουσία του να ενισχύεται κατά 4,82 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μεγαλομέτοχος της Metalloinvest, Αλίσερ Ουσμάνοφ, κατέγραψε αύξηση 3,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την καθαρή του περιουσία να ανέρχεται πλέον σε 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, ο ιδρυτής της Severstal, Αλεξέι Μορντάσοφ, ενίσχυσε την περιουσία του κατά 3,41 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία πλέον ανέρχεται στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του ομίλου NLMK, Βλαντίμιρ Λίσιν, υπέστη τη μεγαλύτερη απώλεια, καθώς η περιουσία του μειώθηκε κατά 3,17 δισεκατομμύρια δολάρια, διαμορφούμενη στα 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
