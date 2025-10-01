ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Bloomberg: Πάνω από 20 δισ. δολάρια τα κέρδη των Ρώσων μεγιστάνων - Ποιοι έγιναν ακόμα πλουσιότεροι

Μπορεί κάποιοι να σημείωσαν τεράστια κέρδη, ωστόσο υπάρχουν και οι Ρώσοι επιχειρηματίες που κατέγραψαν απώλειες

Bloomberg: Πάνω από 20 δισ. δολάρια τα κέρδη των Ρώσων μεγιστάνων - Ποιοι έγιναν ακόμα πλουσιότεροι
Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι περιουσίες των πλουσιότερων Ρώσων επιχειρηματιών από τις αρχές του έτους, με τα συνολικά κέρδη να φτάνουν τα 20,16 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Ο δείκτης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την αξία των μετοχών των εταιρειών τους.

Ο συνιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, είδε την περιουσία του να ενισχύεται κατά 4,82 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μεγαλομέτοχος της Metalloinvest, Αλίσερ Ουσμάνοφ, κατέγραψε αύξηση 3,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την καθαρή του περιουσία να ανέρχεται πλέον σε 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, ο ιδρυτής της Severstal, Αλεξέι Μορντάσοφ, ενίσχυσε την περιουσία του κατά 3,41 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία πλέον ανέρχεται στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του ομίλου NLMK, Βλαντίμιρ Λίσιν, υπέστη τη μεγαλύτερη απώλεια, καθώς η περιουσία του μειώθηκε κατά 3,17 δισεκατομμύρια δολάρια, διαμορφούμενη στα 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

