Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht
Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht

Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και ακολούθησε επιχείρηση εκκένωσης - Στο πλοίο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και πλέει ακυβέρνητο στον κόλπο του Άντεν

Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht
Οι αντάρτες Χούθι στη Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, εκπρόσωπος των Χούθι αναφέρει ότι έπληξαν το πλοίο με πύραυλο κρουζ.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα καθώς το φορτηγό πλοίο έπλεε 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν στην Υεμένη. Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και ακολούθησε επιχείρηση εκκένωσης.

Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα) – μεταξύ των οποίων ένας τραυματίας που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση – μεταφέρθηκαν σε μια ελληνική και μια γαλλική φρεγάτα, ανακοινώθηκε από την αποστολή EUNAVFOR ASPIDES. Ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, απομακρύνθηκε με ελικόπτερο. Όλο το πλήρωμα έχει φθάσει στο Τζιμπουτί.

Στο πλοίο Minervagracht έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και πλέει ακυβέρνητο στον κόλπο του Άντεν.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου από την 1η Σεπτεμβρίου. Από τον Νοέμβριο του 2023, οι προσκείμενοι στο Ιράν υεμενίτες αντάρτες έχουν εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.



