Ο Ντάνιελ Εκ παραιτείται από τη θέση του CEO της Spotify

ΚΟΣΜΟΣ
Ίδρυσε την εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες και θα παραμείνει ως εκτελεστικός πρόεδρος

Σημαντική αλλαγή στη διοίκηση της Spotify ανακοινώθηκε την Τρίτη, καθώς ο ιδρυτής Ντάνιελ Εκ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου για να αναλάβει εκτελεστικός πρόεδρος, ενώ οι Γκούσταβ Σέντερστρεμ και Άλεξ Νόρστρεμ αναλαμβάνουν ως CEO από την 1η Ιανουαρίου.

Η Spotify, με έδρα τη Στοκχόλμη, γνωστοποίησε ότι η αλλαγή στη διοίκηση έρχεται να «επισημοποιήσει» μια πραγματικότητα που ισχύει ήδη από το 2023, όταν οι Σέντερστρεμ και Νόρστρεμ είχαν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λειτουργική διαχείριση της εταιρείας. 

Ο Ντάνιελ Εκ δήλωσε πως είχε ήδη μεταβιβάσει μεγάλο μέρος της καθημερινής διαχείρισης και της στρατηγικής κατεύθυνσης στους δύο συνεργάτες του. «Η αλλαγή αυτή απλώς τυποποιεί αυτό που ήδη εφαρμόζουμε» σημείωσε, τονίζοντας ότι από τη νέα του θέση θα εστιάσει στη «μακροπρόθεσμη πορεία» της εταιρείας.

Ο Εκ διευκρίνισε ότι ο νέος του ρόλος δεν θα είναι τυπικός. Στην Ευρώπη, όπως εξήγησε, ο εκτελεστικός πρόεδρος είναι ενεργός στη λειτουργία της επιχείρησης και αποτελεί βασικό εκπρόσωπο απέναντι σε θεσμικούς φορείς και κυβερνήσεις.

Ο ιδρυτής της Spotify υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να βλέπει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο σε περιοχές όπως η Ασία και η Αφρική όπου η μουσική μέσω streaming παραμένει περιορισμένη, όσο και μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. «Θα συνεχίσω να πιέζω ώστε να κοιτάμε μπροστά και να μένουμε προσηλωμένοι στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την ίδρυσή της πριν από περίπου δύο δεκαετίες, η Spotify έχει αλλάξει ριζικά τη μουσική βιομηχανία, καθιερώνοντας το μοντέλο του streaming. Σήμερα η πλατφόρμα αριθμεί περισσότερους από 700 εκατομμύρια συνδρομητές, με βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πάνω από 100 εκατομμύρια τραγούδια, 7 εκατομμύρια podcasts και 350.000 audiobook τίτλους.

