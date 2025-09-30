Πρώην συνεργάτης βουλευτή της AfD καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Πρώην συνεργάτης βουλευτή της AfD καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Ο Τζιάν Τζουό έδινε στην Κίνα πληροφορίες για την ηγεσία του κόμματος, ενώ εργαζόταν για τον Μαξιμίλιαν Κραχ - Η εισαγγελία διεξάγει έρευνα και για τον ίδιο τον βουλευτή για δωροδοκία
Ένας πρώην βοηθός βουλευτή του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος, Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταδικάστηκε σε σχεδόν πέντε χρόνια φυλάκισης για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας.
Πρόκειται για τον Τζιάν Τζουό, ο οποίος σήμερα καταδικάστηκε την Τρίτη για δράση ως πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών ενώ εργαζόταν για τον βουλευτή Μαξιμίλιαν Κραχ, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τώρα εκπροσωπεί την AfD στη Bundestag.
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Guardian αναφέρεται ότι ο Τζουό, που είναι Γερμανός υπήκοος, είχε συλλέξει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων απόρρητων εγγράφων, όταν εργαζόταν στο γραφείο του Κραχ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ 2019 και 2024, και να τις έχει διαβιβάσει στις κινεζικές Αρχές.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε κατά τη δίκη του σε δικαστήριο της Δρέσδης, ο Τζουό είχε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για κορυφαία στελέχη του AfD, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του, Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, καθώς και ότι παρακολουθούσε Κινέζους αντιφρονούντες στην Ευρώπη.
Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια και εννέα μήνες φυλάκιση.
Παράλληλα, έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης στην Κινέζα συνεργό του, Γιάκι Χ., η οποία παραδέχθηκε ότι έδινε στον Τζουό πληροφορίες σχετικά με πτήσεις, φορτία και επιβάτες από το αεροδρόμιο Λειψίας, όπου εργαζόταν.
Οι πληροφορίες αφορούσαν τη μεταφορά στρατιωτικών οχημάτων, στρατευμάτων και στρατιωτικών drones.
Ο Μαξιμίλιαν Κραχ από την πλευρά του κατέθεσε ότι είχε προσλάβει τον Τζιάν Τζουό λόγω των γλωσσικών του δεξιοτήτων και της εμπειρίας του στη διαχείριση μιας εταιρείας εισαγωγών-εξαγωγών. Μετά τη σύλληψη του Τζουό, είπε ότι «έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και αύξησε σημαντικά την ασφάλεια στο γραφείο του».
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι – σε ένα ξεχωριστό περιστατικό - η εισαγγελία της Δρέσδης διεξάγει έρευνα για τον Κραχ για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε σχέση με πληρωμές που φέρεται να έλαβε από την Κίνα όταν ήταν ευρωβουλευτής.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Bundestag άρθηκε την ασυλία του, επιτρέποντας στους ανακριτές να ερευνήσουν τα γραφεία του στην ομοσπονδία, στις Βρυξέλλες και στη Δρέσδη, καθώς και το σπίτι του.
Ο Κραχ αρνήθηκε τις κατηγορίες και χαρακτήρισε την έρευνα «προσπάθεια πολιτικής εκφοβισμού».
Πρόκειται για τον Τζιάν Τζουό, ο οποίος σήμερα καταδικάστηκε την Τρίτη για δράση ως πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών ενώ εργαζόταν για τον βουλευτή Μαξιμίλιαν Κραχ, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τώρα εκπροσωπεί την AfD στη Bundestag.
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Guardian αναφέρεται ότι ο Τζουό, που είναι Γερμανός υπήκοος, είχε συλλέξει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων απόρρητων εγγράφων, όταν εργαζόταν στο γραφείο του Κραχ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ 2019 και 2024, και να τις έχει διαβιβάσει στις κινεζικές Αρχές.
Έδινε στους Κινέζους πληροφορίες για την Βάιντελ και την ηγεσία της AfD
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε κατά τη δίκη του σε δικαστήριο της Δρέσδης, ο Τζουό είχε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για κορυφαία στελέχη του AfD, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του, Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, καθώς και ότι παρακολουθούσε Κινέζους αντιφρονούντες στην Ευρώπη.
Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια και εννέα μήνες φυλάκιση.
Παράλληλα, έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης στην Κινέζα συνεργό του, Γιάκι Χ., η οποία παραδέχθηκε ότι έδινε στον Τζουό πληροφορίες σχετικά με πτήσεις, φορτία και επιβάτες από το αεροδρόμιο Λειψίας, όπου εργαζόταν.
Οι πληροφορίες αφορούσαν τη μεταφορά στρατιωτικών οχημάτων, στρατευμάτων και στρατιωτικών drones.
Ο Μαξιμίλιαν Κραχ από την πλευρά του κατέθεσε ότι είχε προσλάβει τον Τζιάν Τζουό λόγω των γλωσσικών του δεξιοτήτων και της εμπειρίας του στη διαχείριση μιας εταιρείας εισαγωγών-εξαγωγών. Μετά τη σύλληψη του Τζουό, είπε ότι «έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και αύξησε σημαντικά την ασφάλεια στο γραφείο του».
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι – σε ένα ξεχωριστό περιστατικό - η εισαγγελία της Δρέσδης διεξάγει έρευνα για τον Κραχ για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε σχέση με πληρωμές που φέρεται να έλαβε από την Κίνα όταν ήταν ευρωβουλευτής.
Έρευνα και για τον Κραχ για αλισβερίσια με την Κίνα
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Bundestag άρθηκε την ασυλία του, επιτρέποντας στους ανακριτές να ερευνήσουν τα γραφεία του στην ομοσπονδία, στις Βρυξέλλες και στη Δρέσδη, καθώς και το σπίτι του.
Ο Κραχ αρνήθηκε τις κατηγορίες και χαρακτήρισε την έρευνα «προσπάθεια πολιτικής εκφοβισμού».
Ειδήσεις σήμερα:
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα