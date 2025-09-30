Πρώην συνεργάτης βουλευτή της AfD καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ο Τζιάν Τζουό έδινε στην Κίνα πληροφορίες για την ηγεσία του κόμματος, ενώ εργαζόταν για τον Μαξιμίλιαν Κραχ - Η εισαγγελία διεξάγει έρευνα και για τον ίδιο τον βουλευτή για δωροδοκία