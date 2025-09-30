Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Βίντεο: Επίθεση σε Εβραίους τουρίστες με ζώνη στη Φλωρεντία, φώναζε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και τους έβριζε
Η Ιταλική Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων (DIGOS) προσπαθεί να εντοπίσει το άτομο που δημοσίευσε το βίντεο - Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και αναζητά βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το περιστατικό
Επίθεση σε δύο Εβραίους τουρίστες εξαπέλυσε ένας άνδρας στη Φλωρεντία, φωνάζοντας, βρίζοντας και απειλώντας τους με μία ζώνη.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας πλησιάζει τους δύο εμφανώς Εβραίους άνδρες που περπατούν σε έναν δρόμο το βράδυ και τους ζητά να σταματήσουν και να του πουν από πού είναι.
Αφού ο ένας απαντά ότι είναι από τη Νέα Υόρκη, ο άνδρας αρχίζει να φωνάζει επανειλημμένα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και να τους αποκαλεί «γ...» ενώ χτυπά την ζώνη στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με την Daily Mail.
«Γ… λευτεριά στην Παλαιστίνη» επαναλαμβάνει με έναν τουρίστα να επιχειρεί να απαντήσει και τον άνδρα να λέει «σκάστε, μην μιλάτε» και να χτυπά εκ νέου τη ζώνη στο πεζοδρόμιο ενώ ακούγεται η φράση «θα σε σκοτώσω».
«Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, γαμ...» τους είπε ο άνδρας, πριν αρχίσει να φωνάζει ξανά: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, γαμ… γαμ..., γαμ...». Κρατώντας τη ζώνη στα χέρια του, στοχεύει τους άνδρες και αφού δεν τους πετυχαίνει τους φωνάζει «φύγετε».
Το επόμενο καρέ δείχνει τους τουρίστες να τρέχουν μακριά, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την επίθεση. Το βίντεο έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αρκετούς να καταδικάζουν την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την αντισημιτική.
Η Ιταλική Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων (DIGOS) προσπαθεί επί του παρόντος να εντοπίσει το άτομο που δημοσίευσε το βίντεο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και αναζητά βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το περιστατικό.
