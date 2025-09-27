Κλιμακώνει την ένταση με ΕΕ και ΝΑΤΟ η Ρωσία μετά τις πτήσεις drones: Αν επιτεθείτε θα απαντήσουμε αποφασιστικά, λέει ο Λαβρόφ
«Oποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης» διεμήνυσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης - Νέες αναφορές για πτήσεις drones πάνω από τη βάση Όρλαντ στη Νορβηγία που σταθμεύουν F-35
Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».
«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις» και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προχώρησε ένα βήμα παραπάνω εκτοξευοντας ευθείες απειλές σε βάρος των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις (σ.σ. να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία). Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό», πρόσθεσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.
Aπαντώντας στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η «μιλιταριστική ρητορική κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα» και ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν περιμένει επιστροφή στα ουκρανικά σύνορα του 2022», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια θέση «πολιτικά τυφλή».
Οι απειλές Λαβρόφ διατυπώνονται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία, η Νορβηγία αλλά και η Γερμανία έχει σημάνει συναγερμός για τις πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian drones εντοπίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ να πετούν πάνω από δανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Karup, της μεγαλύτερης βάσης της χώρας, ενώ η γειτονική Νορβηγία διερευνούσε επίσης «πιθανές θεάσεις drones» νωρίς το Σάββατο κοντά στη μεγαλύτερη στρατιωτική της βάση, την Orland.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το ουκρανικό δίκτυο NEXTA, το πρωί του Σαββάτου, αρκετά drones εντοπίστηκαν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας και βασική βάση του ΝΑΤΟ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αεροπορική Βάση Οrland στη Νορβηγία είναι η έδρα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της χώρας.
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον στρατό της να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Τις τελευταίες ημέρες, έχουν εντοπιστεί drones να πετούν πάνω από αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να κλείσουν προσωρινά. Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, έχει επίσης αναφέρει αύξηση στις ύποπτες εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την τελευταία αργά την Παρασκευή σε ένα βόρειο κρατίδιο της χώρας, στα σύνορα με τη Δανία. Οι υποψίες στρέφονται κατά της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει γνωστή οποιαδήποτε απόδειξη.
Το Βερολίνο είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την ενίσχυση των συστημάτων άμυνας κατά των drones και η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι, μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζει η Kυβέρνηση, είναι και το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Σκληραίνει τη στάση της Γερμανία
⚡️ Not over yet! Drones also flew over Norway’s main air base— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025
Early Saturday morning, several drones were spotted over Ørland Air Base — NATO’s key base in Norway and home to the country’s F-35 fighter jets. https://t.co/SS4TlSUehW pic.twitter.com/9kpARUcqfg
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον στρατό της να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Τις τελευταίες ημέρες, έχουν εντοπιστεί drones να πετούν πάνω από αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να κλείσουν προσωρινά. Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, έχει επίσης αναφέρει αύξηση στις ύποπτες εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την τελευταία αργά την Παρασκευή σε ένα βόρειο κρατίδιο της χώρας, στα σύνορα με τη Δανία. Οι υποψίες στρέφονται κατά της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει γνωστή οποιαδήποτε απόδειξη.
Το Βερολίνο είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την ενίσχυση των συστημάτων άμυνας κατά των drones και η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι, μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζει η Kυβέρνηση, είναι και το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, ο στρατός θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει εάν ένα drone συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή για κρίσιμες υποδομές. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.
