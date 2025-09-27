Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Καταδικάστηκε 22χρονη που κακοποιούσε παιδιά ενώ δούλευε σε νηπιαγωγεία στο Λονδίνο
Καταδικάστηκε 22χρονη που κακοποιούσε παιδιά ενώ δούλευε σε νηπιαγωγεία στο Λονδίνο
Τα «σαδιστικά» εγκλήματά της αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφού άλλοι εργαζόμενοι την έπιασαν να τσιμπάει μερικά παιδιά στο δεύτερο νηπιαγωγείο που δούλευε - Δείτε βίντεο
Σε 8 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε μία 22χρονη εργαζόμενη σε νηπιαγωγεία, η οποία κακοποιούσε συστηματικά 21 παιδιά που βρίσκονταν υπό την επίβλεψή της.
Η 22χρονη Ροξάνα Λέκα κακοποιούσε παιδιά από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Ιούνιο του 2024 ενώ δούλευε σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία στο Λονδίνο.
Κατά το διάστημα που εργαζόταν στο δεύτερο νηπιαγωγείο, το σχολείο Twickenham Green Montessori μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2024, αρκετοί γονείς ανέφεραν πως τα παιδιά τους έφεραν ασυνήθιστους τραυματισμούς, γρατσουνιές και μώλωπες στα σώματά τους.
Τα «σαδιστικά» - όπως τα αποκάλεσε η δικαστής Σάρα Πλατσκ κατά την επιβολή της ποινής στην 22χρονη - εγκλήματά της αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφού άλλοι εργαζόμενοι την έπιασαν να τσιμπάει μερικά παιδιά στο δεύτερο νηπιαγωγείο που δούλευε.
Έπειτα από το περιστατικό αυτό, αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νηπιαγωγείου και ανακάλυψαν ότι είχε κακοποιήσει σωματικά επανειλημμένα τα παιδιά κάτω από τα ρούχα τους, στα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά τους – με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να κλαίνε.
Σε ένα περιστατικό, η Ροξάνα Λέκα κλώτσησε ένα μικρό αγόρι στο πρόσωπο αρκετές φορές, ενώ, επίσης, κλώτσησε το στόμα ενός άλλου παιδιού, όταν αυτό έβαλε τα κλάματα. Μάλιστα, η 22χρονη πέταξε πολλά παιδιά κάτω, με αποτέλεσμα εκείνα να χτυπήσουν το κεφάλι τους.
Σε άλλη περίπτωση, έβαλε το βάρος της στην πλάτη ενός παιδιού και στα βίντεο φαινόταν η ίδια να τραβά παιδιά προς το μέρος της, ενώ εκείνα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα βασανιστήρια που τα υπέβαλλε.
Κατά τη σύλληψή της, η Λέκα είχε παραδεχθεί στις Αρχές ότι κάπνιζε κάνναβη πριν από τις βάρδιές της και σε κάποια στιγμή την είδαν να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο μόλις ένα μέτρο μακριά από ένα μικρό μωρό.
«Οι πρώτες μέρες της δίκης ήταν οι χειρότερες δύο μέρες της ζωής μου. Ήταν τρομακτικό να βλέπω πόσο αδίστακτη ήταν η Ροξάνα στο να κακοποιεί ένα παιδί ξανά και ξανά», είπε μία μητέρα κατά τη διάρκεια της δίκης, με δάκρια στα μάτια, γράφει ο Independent.
Πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά της, η ίδια μητέρα είχε τραβήξει μια φωτογραφία ενός μώλωπα στο αυτί του γιου της, ο οποίος, όπως είπε, θα τον είχε κάνει να «ουρλιάζει» από τον πόνο, ενώ δήλωσε ότι μετά από όλα αυτά, η οικογένειά της αναγκάστηκε να μετακομίσει μετακομίσει από την περιοχή.
Η 22χρονη Ροξάνα Λέκα κακοποιούσε παιδιά από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Ιούνιο του 2024 ενώ δούλευε σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία στο Λονδίνο.
Κατά το διάστημα που εργαζόταν στο δεύτερο νηπιαγωγείο, το σχολείο Twickenham Green Montessori μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2024, αρκετοί γονείς ανέφεραν πως τα παιδιά τους έφεραν ασυνήθιστους τραυματισμούς, γρατσουνιές και μώλωπες στα σώματά τους.
22-year-old nursery worker Roksana Lecka has been found guilty of 21 counts of child cruelty of 21 babies in two different nurseries.— Mukhtar (@I_amMukhtar) June 16, 2025
She dropped them, pinched, and even kicked a child in the face.
She will be sentenced on 26th September at Kingston Crown Court. pic.twitter.com/B7EjcW0WBY
Τα «σαδιστικά» - όπως τα αποκάλεσε η δικαστής Σάρα Πλατσκ κατά την επιβολή της ποινής στην 22χρονη - εγκλήματά της αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφού άλλοι εργαζόμενοι την έπιασαν να τσιμπάει μερικά παιδιά στο δεύτερο νηπιαγωγείο που δούλευε.
Έπειτα από το περιστατικό αυτό, αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νηπιαγωγείου και ανακάλυψαν ότι είχε κακοποιήσει σωματικά επανειλημμένα τα παιδιά κάτω από τα ρούχα τους, στα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά τους – με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να κλαίνε.
Σε ένα περιστατικό, η Ροξάνα Λέκα κλώτσησε ένα μικρό αγόρι στο πρόσωπο αρκετές φορές, ενώ, επίσης, κλώτσησε το στόμα ενός άλλου παιδιού, όταν αυτό έβαλε τα κλάματα. Μάλιστα, η 22χρονη πέταξε πολλά παιδιά κάτω, με αποτέλεσμα εκείνα να χτυπήσουν το κεφάλι τους.
Σε άλλη περίπτωση, έβαλε το βάρος της στην πλάτη ενός παιδιού και στα βίντεο φαινόταν η ίδια να τραβά παιδιά προς το μέρος της, ενώ εκείνα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα βασανιστήρια που τα υπέβαλλε.
Κατά τη σύλληψή της, η Λέκα είχε παραδεχθεί στις Αρχές ότι κάπνιζε κάνναβη πριν από τις βάρδιές της και σε κάποια στιγμή την είδαν να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο μόλις ένα μέτρο μακριά από ένα μικρό μωρό.
Κακοποιούσε παιδιά «ξανά και ξανά»
«Οι πρώτες μέρες της δίκης ήταν οι χειρότερες δύο μέρες της ζωής μου. Ήταν τρομακτικό να βλέπω πόσο αδίστακτη ήταν η Ροξάνα στο να κακοποιεί ένα παιδί ξανά και ξανά», είπε μία μητέρα κατά τη διάρκεια της δίκης, με δάκρια στα μάτια, γράφει ο Independent.
Πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά της, η ίδια μητέρα είχε τραβήξει μια φωτογραφία ενός μώλωπα στο αυτί του γιου της, ο οποίος, όπως είπε, θα τον είχε κάνει να «ουρλιάζει» από τον πόνο, ενώ δήλωσε ότι μετά από όλα αυτά, η οικογένειά της αναγκάστηκε να μετακομίσει μετακομίσει από την περιοχή.
«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι ο γιος μου θα πιστέψει ότι αυτό είναι κάτι που κάνουν οι ενήλικες στα παιδιά. Θα με βασανίζει για πάντα η σκέψη ότι ο γιος μου και άλλα 20 παιδιά έπρεπε να περάσουν κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε,
Άλλοι γονείς είπαν ότι ένιωθαν «δυσπιστία» όταν άφηναν τα παιδιά τους, και μερικοί διαπίστωσαν ότι τα μικρά τους παιδιά είχαν προβλήματα ύπνου και άγχος αποχωρισμού.
Αρκετοί περιέγραψαν το αίσθημα ενοχής που ένιωθαν επειδή έστειλαν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο, και ότι αυτό τους έκανε να «αμφισβητήσουν τον τρόπο που ανατρέφουν τα παιδιά τους».
Άλλοι γονείς είπαν ότι ένιωθαν «δυσπιστία» όταν άφηναν τα παιδιά τους, και μερικοί διαπίστωσαν ότι τα μικρά τους παιδιά είχαν προβλήματα ύπνου και άγχος αποχωρισμού.
Αρκετοί περιέγραψαν το αίσθημα ενοχής που ένιωθαν επειδή έστειλαν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο, και ότι αυτό τους έκανε να «αμφισβητήσουν τον τρόπο που ανατρέφουν τα παιδιά τους».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα
Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα
Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα