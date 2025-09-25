Περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 ανακοίνωσε η γερμανική Bosch
Περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 ανακοίνωσε η γερμανική Bosch

Η εταιρία είχε ήδη πέρυσι ανακοινώσει μείωση 10.000 θέσεων εργασίας

Περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 ανακοίνωσε η γερμανική Bosch
Περίπου 13.000 θέσεις εργασίας σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030 η γερμανική Bosch, η οποία πλήττεται από την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρία είχε ήδη πέρυσι ανακοινώσει μείωση 10.000 θέσεων εργασίας.

Η Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, ανακοίνωσε νωρίτερα απόψε σχέδιο εξοικονόμησης πόρων και περικοπής θέσεων εργασίας, κυρίως σε γραμμές παραγωγής εντός Γερμανίας. «Πρέπει επειγόντως να εργαστούμε για την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα της κινητικότητας και να συνεχίσουμε να μειώνουμε σε μόνιμη βάση τα έξοδά μας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πολλά μέσα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας πέρα από το ήδη ανακοινωθέν επίπεδο. Αυτό είναι πολύ οδυνηρό για εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε», δήλωσε ο διευθυντής του τμήματος Εργατικού Δυναμικού της Bosch Στέφαν Γκρος.

Στο τέλος του 2024 η εταιρία απασχολούσε σχεδόν 417.900 εργαζόμενους παγκοσμίως - σχεδόν 11.600 λιγότερους από ό,τι στο τέλος του 2023. Στη Γερμανία, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά λίγο περισσότερο από 4.500 σε πάνω από 129.600 (-3,4%).

