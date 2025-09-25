Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Γαλλία: Κατασχέθηκαν 9,6 τόνοι κοκαΐνης από το Πολεμικό Ναυτικό ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης μέσα στο 2025 - Η ποσότητα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ
Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (25/9) ότι προχώρησε στην κατάσχεση 9,6 τόνων κοκαΐνης αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ από αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Ατλαντικής Ναυτικής Περιφέρειας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (22/9) από δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, έπειτα από πληροφορίες που δόθηκαν από υπηρεσίες καταπολέμησης ναρκωτικών, θαλάσσιες υπηρεσίες πληροφοριών και τη βρετανική αστυνομία.
Η δράση εντάσσεται στην αποστολή «Corymbe», που δημιουργήθηκε το 1990 στον Κόλπο της Γουινέας με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε μια περιοχή όπου η πειρατεία είναι συχνό φαινόμενο.
«Συνολικά, κατασχέθηκαν 9,6 τόνοι κοκαΐνης με αγοραία αξία σχεδόν 519 εκατομμυρίων ευρώ (609 εκατ. δολάρια) από το σκάφος», ανέφερε η Ατλαντική Ναυτική Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι το πλοίο δεν έφερε σημαία καμίας χώρας.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την τύχη του πληρώματος, ενώ συνήθως σε τέτοιες επιχειρήσεις, τα ναρκωτικά καταστρέφονται και το πλοίο αφήνεται να συνεχίσει την πορεία του.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού μέσα στο 2025. Ήδη μέχρι το τέλος Αυγούστου, το γαλλικό ναυτικό είχε κατασχέσει σχεδόν έξι τόνους κοκαΐνης στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής.
Όπως είχε δηλώσει τότε ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, το 2025 έχει ήδη καταγραφεί ως έτος ρεκόρ, με περισσότερους από 45 τόνους ναρκωτικών να έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τις γαλλικές ναυτικές δυνάμεις.
