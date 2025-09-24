Πυροβολισμοί σε υπηρεσία μετανάστευσης στο Ντάλας, ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

Νεκρός και ο βασικός ύποπτος, ο οποίος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του - Τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες, είναι κρατούμενοι