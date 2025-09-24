Ταϊλάνδη: Τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων άνοιξε μπροστά από νοσοκομείο στην Μπανγκόκ

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η καθίζηση του δρόμου συνέβη πάνω από τη σύνδεση μεταξύ του τούνελ για τη διπλή γραμμή τρένου και ενός προγραμματισμένου νέου σταθμού
Μία καταβόθρα βάθους 50 μέτρων άνοιξε μπροστά από ένα νοσοκομείο της Μπανγκόκ νωρίς την Τετάρτη, «καταπίνοντας» αυτοκίνητα και ηλεκτρικούς στύλους σε μια κατάρρευση που συγκλόνισε τους κατοίκους της πόλης και συνδέθηκε με την κατασκευή ενός κοντινού σταθμού του μετρό.
Οι τοπικές αρχές έκλεισαν τους δρόμους γύρω από το νοσοκομείο Vajira στην ιστορική παλιά πόλη της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης περίπου στις 7 το πρωί τοπική ώρα, όταν εμφανίστηκε ο κρατήρας, σχίζοντας σωλήνες που έριχναν χείμαρρους νερού, ενώ τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρεαν επίσης.
Η τρύπα με διαστάσεις περίπου 30 επί 30 μέτρα και βάθος 50 μέτρων εμφανίστηκε μπροστά από το δημόσιο και σκόρπισε τον πανικό καθώς εκκενώθηκαν τα γύρω σπίτια.
Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Chadchart Sittipunt, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για να εκτιμήσει την κατάσταση, είπε ότι η καθίζηση του δρόμου συνέβη πάνω από τη σύνδεση μεταξύ του τούνελ για τη διπλή γραμμή τρένου και ενός προγραμματισμένου νέου σταθμού.
«Μόλις η γη γλίστρησε μέσα στο τούνελ, ολόκληρο το τούνελ κατέρρευσε. Επίσης, έσπασε ένας σωλήνας και το νερό έκανε τη κατάσταση ακόμα πιο δύσκολα», δήλωσε ο Sittipunt, ο οποίος είναι επίσης μηχανικός, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Αυτή τη στιγμή εκτιμούμε τις ζημιές, πιστεύουμε ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να γλιτώσει. Αλλά πρέπει να κλείσουμε την τρύπα αμέσως, πριν καταρρεύσουν και όλα τα άλλα».
WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f— BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025
