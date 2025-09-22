Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Μερική έκλειψη Ηλίου σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Ωκεανία
Η επιφάνεια του Ήλιου καλύφθηκε έως και 70%
Μερική έκλειψη ηλίου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ωκεανία, όπου πολλοί κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το φαινόμενο στον ουρανό.
Στη Νέα Ζηλανδία αρκετοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο New Brighton, ένα παραθαλάσσιο προάστιο του Christchurch, προκειμένου να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, κατά το οποίο ο Ήλιος καλύφθηκε περίπου κατά 60% στα βόρεια του νησιού και περισσότερο από 70% στη νότια πλευρά.
Η έκλειψη ηλίου ήταν ορατή μόνο από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ωκεανία.
Έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης. Οι ηλιακές εκλείψεις είναι εντυπωσιακά φαινόμενα, αλλά απαιτούν προσοχή κατά την παρατήρησή τους, καθώς η άμεση παρακολούθηση του Ήλιου χωρίς προστατευτικά γυαλιά μπορεί να βλάψει τα μάτια.
Υπάρχουν τρία είδη ηλιακών εκλείψεων:
Ολική Ηλιακή Έκλειψη: Η Σελήνη καλύπτει εντελώς τον Ήλιο, δημιουργώντας σκοτάδι στην περιοχή της Γης που βρίσκεται στη σκιά της Σελήνης. Κάτι τέτοιο συμβαίνει περίπου κάθε 18 μήνες, αλλά ο κάθε τόπος στη Γη θα δει μια τέτοια έκλειψη μόνο μία φορά κάθε λίγα χρόνια (μερικές φορές και δεκαετίες).
Μερική Ηλιακή Έκλειψη: Μόνο ένα μέρος του Ήλιου καλύπτεται από τη Σελήνη, οπότε η σκιά είναι μερική και μόνο από κάποια μέρη της Γης είναι ορατή η έκλειψη. Αυτό το είδος έκλειψης είναι το πιο συχνό και συνήθως είναι ορατό από περισσότερες περιοχές του πλανήτη.
Αρκετική ή Δακτυλιοειδής Ηλιακή Έκλειψη: Η Σελήνη βρίσκεται πιο μακριά από τη Γη στην τροχιά της, οπότε δεν καλύπτει εντελώς τον Ήλιο. Το αποτέλεσμα είναι να φαίνεται ένας φωτεινός «δακτύλιος» γύρω από τη Σελήνη.
Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν αρκετές φορές το χρόνο, αλλά δεν είναι ορατές από παντού στη Γη. Στην πραγματικότητα, η πιθανότητα να παρακολουθήσει κάποιος μία ηλιακή έκλειψη από το σημείο που βρίσκεται είναι σχετικά μικρή, καθώς η σκιά της Σελήνης κατά τη διάρκεια της έκλειψης καλύπτει μόνο μία μικρή περιοχή του πλανήτη.
Για να συμβεί η ηλιακή έκλειψη, η Σελήνη πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη ευθυγράμμιση με τον Ήλιο και τη Γη. Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν συνήθως 2 έως 5 φορές το χρόνο, μολονότι δεν είναι όλες ολικές ή ορατές από τον ίδιο τόπο. Επίσης, οι εκλείψεις συμβαίνουν σε κύκλους, και οι ίδιοι κύκλοι επαναλαμβάνονται κάθε 18-19 χρόνια σε συγκεκριμένες περιοχές.
❗🌞 Check out the most spectacular first shots of the partial solar eclipse that took place on September 21, 2025, right before the autumn equinox!— Universe Space Tech (@ust_magazine) September 22, 2025
Unfortunately, only residents of Australia, New Zealand, and Oceania could witness it live — but who can prevent us from enjoying… pic.twitter.com/h55vaedlo0
Τι είναι η Έκλειψη Ηλίου και πότε συμβαίνειΗ ηλιακή έκλειψη συμβαίνει, όταν η Σελήνη περνάει ανάμεσα από τη Γη και τον Ήλιο, μπλοκάροντας το φως του Ήλιου και ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια του πλανήτη. Η σκιά της Σελήνης καλύπτει μερικώς ή εντελώς τον Ήλιο. Αυτό δημιουργεί προσωρινό σκοτάδι ή μείωση του φωτός, που μπορεί να παρατηρηθεί από συγκεκριμένες περιοχές της Γης.
