Μερική έκλειψη Ηλίου σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Ωκεανία
ΚΟΣΜΟΣ
Εκλειψη Ηλίου Νέα Ζηλανδία Σελήνη Ήλιος Γη

Μερική έκλειψη Ηλίου σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Ωκεανία

Η επιφάνεια του Ήλιου καλύφθηκε έως και 70%

Μερική έκλειψη Ηλίου σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Ωκεανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μερική έκλειψη ηλίου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ωκεανία, όπου πολλοί κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το φαινόμενο στον ουρανό.

Στη Νέα Ζηλανδία αρκετοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο New Brighton, ένα παραθαλάσσιο προάστιο του Christchurch, προκειμένου να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, κατά το οποίο ο Ήλιος καλύφθηκε περίπου κατά 60% στα βόρεια του νησιού και περισσότερο από 70% στη νότια πλευρά.

Η έκλειψη ηλίου ήταν ορατή μόνο από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ωκεανία.


Τι είναι η Έκλειψη Ηλίου και πότε συμβαίνει

Η ηλιακή έκλειψη συμβαίνει, όταν η Σελήνη περνάει ανάμεσα από τη Γη και τον Ήλιο, μπλοκάροντας το φως του Ήλιου και ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια του πλανήτη. Η σκιά της Σελήνης καλύπτει μερικώς ή εντελώς τον Ήλιο. Αυτό δημιουργεί προσωρινό σκοτάδι ή μείωση του φωτός, που μπορεί να παρατηρηθεί από συγκεκριμένες περιοχές της Γης.

Έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης. Οι ηλιακές εκλείψεις είναι εντυπωσιακά φαινόμενα, αλλά απαιτούν προσοχή κατά την παρατήρησή τους, καθώς η άμεση παρακολούθηση του Ήλιου χωρίς προστατευτικά γυαλιά μπορεί να βλάψει τα μάτια.

Υπάρχουν τρία είδη ηλιακών εκλείψεων: 

Ολική Ηλιακή Έκλειψη: Η Σελήνη καλύπτει εντελώς τον Ήλιο, δημιουργώντας σκοτάδι στην περιοχή της Γης που βρίσκεται στη σκιά της Σελήνης. Κάτι τέτοιο συμβαίνει περίπου κάθε 18 μήνες, αλλά ο κάθε τόπος στη Γη θα δει μια τέτοια έκλειψη μόνο μία φορά κάθε λίγα χρόνια (μερικές φορές και δεκαετίες).

Μερική Ηλιακή Έκλειψη: Μόνο ένα μέρος του Ήλιου καλύπτεται από τη Σελήνη, οπότε η σκιά είναι μερική και μόνο από κάποια μέρη της Γης είναι ορατή η έκλειψη. Αυτό το είδος έκλειψης είναι το πιο συχνό και συνήθως είναι ορατό από περισσότερες περιοχές του πλανήτη.

Αρκετική ή Δακτυλιοειδής Ηλιακή Έκλειψη: Η Σελήνη βρίσκεται πιο μακριά από τη Γη στην τροχιά της, οπότε δεν καλύπτει εντελώς τον Ήλιο. Το αποτέλεσμα είναι να φαίνεται ένας φωτεινός «δακτύλιος» γύρω από τη Σελήνη.

Κλείσιμο
Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν αρκετές φορές το χρόνο, αλλά δεν είναι ορατές από παντού στη Γη. Στην πραγματικότητα, η πιθανότητα να παρακολουθήσει κάποιος μία ηλιακή έκλειψη από το σημείο που βρίσκεται είναι σχετικά μικρή, καθώς η σκιά της Σελήνης κατά τη διάρκεια της έκλειψης καλύπτει μόνο μία μικρή περιοχή του πλανήτη.

Για να συμβεί η ηλιακή έκλειψη, η Σελήνη πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη ευθυγράμμιση με τον Ήλιο και τη Γη. Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν συνήθως 2 έως 5 φορές το χρόνο, μολονότι δεν είναι όλες ολικές ή ορατές από τον ίδιο τόπο. Επίσης, οι εκλείψεις συμβαίνουν σε κύκλους, και οι ίδιοι κύκλοι επαναλαμβάνονται κάθε 18-19 χρόνια σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:
Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή

Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης