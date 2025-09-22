Ο ισραηλινός στρατός ενίσχυσε τις δυνάμεις του σε όλα τα μέτωπα για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά
Ο ισραηλινός στρατός ενίσχυσε τις δυνάμεις του σε όλα τα μέτωπα για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά
Άνοιξε και πάλι συνοριακό πέρασμα με την Ιορδανία
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ενίσχυσε όλα τα μέτωπα συγκρούσεων με εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις σε όλη τη χώρα στη διάρκεια των εορτών για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, ύστερα από αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλείας σε διάφορα επίπεδα.
Την ίδια ώρα, το πέρασμα Άλενμπι, η μοναδική διέξοδος μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, άνοιξε και πάλι για τους ταξιδιώτες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής αρχής που είναι υπεύθυνη για τα χερσαία σύνορα.
Το Ισραήλ έκλεισε επισήμως το πέρασμα στις 19 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα αφότου Ιορδανός οδηγός φορτηγού άνοιξε εκεί πυρ, σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.
Το συνοριακό πέρασμα είναι επίσης η βασική δίοδος για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της Ιορδανίας και της Δυτικής Όχθης.
