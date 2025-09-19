Περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις IDF



Απειλούν για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου»

ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εντολές για εκκένωση τηςεν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της, ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι «περίπου 480.000»έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ουπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τηκαι από τη Πολιτική Προστασία στηη οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι θα εξαπέλυανστο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατούζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας και μην επιτρέψει στη Χαμάς να τον εκμεταλλευτεί «ως ανθρώπινη ασπίδα».Παράλληλα, οι IDF έκαναν γνωστό το κλείσιμο της δεύτερης διαδρομής εκκένωσης, που είχε ανοίξει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.