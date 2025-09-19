Περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις IDF
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα εξαπέλυαν ισχύ «άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εντολές για εκκένωση της πόλης της Γάζας εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.


Απειλούν για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου»

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι θα εξαπέλυαν ισχύ «άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας και μην επιτρέψει στη Χαμάς να τον εκμεταλλευτεί «ως ανθρώπινη ασπίδα».

Παράλληλα, οι IDF έκαναν γνωστό το κλείσιμο της δεύτερης διαδρομής εκκένωσης, που είχε ανοίξει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.


