Γάζα: Οι Ισραηλινοί «πνίγουν» την πόλη - Έκλεισαν διάδρομο εκκένωσης και απειλούν για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατούζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας και μην επιτρέψει στηνα τον εκμεταλλευτεί «ως ανθρώπινη ασπίδα».Παράλληλα, οι IDF έκαναν γνωστό το κλείσιμο της δεύτερης διαδρομής εκκένωσης, που είχε ανοίξει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.Στην ανακοίνωσή του την Τετάρτη, ο στρατός δήλωνε ότι η διαδρομή, κατά μήκος του δρόμου Σαλάχ-α-ντιν, θα παραμείνει ανοιχτή για μετακινήσεις μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. «Από αυτή τη στιγμή, ο διάδρομος Σαλάχ-α-ντιν είναι κλειστός για μετακινήσεις προς τα νότια», δήλωσε ο συνταγματάρχηςΟι Παλαιστίνιοι που εκκενώνουν την πόλη της Γάζας μπορούν πλέον να το κάνουν μόνο μέσω του παραλιακού δρόμου Ρασίντ, ο οποίος είναι ανοιχτός για κυκλοφορία εδώ και αρκετούς μήνες.