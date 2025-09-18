Μήνυση κατά της Boeing και της Honeywell από οικογένειες των θυμάτων της Air India

Οι οικογένειες τεσσάρων επιβατών που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα της Air India
τον περασμένο Ιούνιο στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας, κατέθεσαν αγωγή στις ΗΠΑ κατά της κατασκευάστριας εταιρείας Boeing και της εταιρείας κατασκευής ανταλλακτικών αεροσκαφών Honeywell.
Οι συγγενείς κατηγορούν τις εταιρείες για αμέλεια
που οδήγησε σε τραγωδία.
Η πτήση 171 της Air India με προορισμό το Γκάτγουικ στο Λονδίνο, με αεροσκάφος Boeing 787, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 260 άτομα
(229 επιβάτες, 12 μέλη του πληρώματος καμπίνας και 19 άτομα στο έδαφος).
Η αγωγή, που κατατέθηκε την Τρίτη και ήλθε σε γνώση του BBC
, αναφέρει ότι η αιτία του δυστυχήματος ήταν ελαττωματικοί διακόπτες καυσίμου και κατηγορεί τις εταιρείες ότι «δεν έκαναν τίποτα», παρόλο που γνώριζαν τους κινδύνους που ενείχε ο σχεδιασμός του αεροσκάφους.
Οι διακόπτες καυσίμου
έχουν γίνει το επίκεντρο των ερευνών, αφότου προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ότι η τροφοδοσία καυσίμου στους κινητήρες διακόπηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του αεροσκάφους.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει δηλώσει νωρίτερα ότι οι διακόπτες ελέγχου καυσίμου στα αεροσκάφη της Boeing είναι ασφαλείς.
Η αγωγή ισχυρίζεται ότι και οι δύο εταιρείες γνώριζαν τον κίνδυνο συντριβής
, καθώς ανέπτυξαν και προώθησαν το 787 Dreamliner και τα εξαρτήματά του.
Αναφέρεται σε μια σύσταση της FAA του 2018 που προέτρεπε (αλλά δεν υποχρέωνε) τους χειριστές να επιθεωρούν τον μηχανισμό ασφάλισης των διακοπτών καυσίμου για να βεβαιώνονται ότι δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί κατά λάθος, διακόπτοντας έτσι την παροχή καυσίμου.
Στην περίπτωση της πτήσης 171 της Air India, ο διακόπτης μετακινήθηκε από τη θέση «λειτουργία» (run) στη θέση «αποκοπή» (cut-off), εμποδίζοντας την ώθηση που δίνουν οι κινητήρες του αεροσκάφους, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση έρευνας των ινδικών Αρχών.
Οι οικογένειες ισχυρίζονται ότι αυτό ισοδυναμούσε με «ελάττωμα» στο σχεδιασμό που «επέτρεψε την ακούσια διακοπή της παροχής καυσίμου και την πλήρη απώλεια της ώθησης που ήταν απαραίτητη για την πρόωση» του αεροσκάφους.
Η Honeywell και η Boeing «δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν την αναπόφευκτη καταστροφή», τονίζουν
.
Η λεπτομερής έκθεση για τη συντριβή αναμένεται κάποια στιγμή το 2026.