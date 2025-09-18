Εκτελέστηκε στην Φλόριντα 63χρονος θανατοποινήτης με νοητική υστέρηση
ΚΟΣΜΟΣ
Φλόριντα Θανατοποινίτης

Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία των γονιών και της αδελφής της εν διαστάσει συζύγου του και την πυρπόληση του σπιτιού τους το 1990

Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία το 1990 του πεθερού, της πεθεράς και αδελφής της συζύγου του εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Ντέιβιντ Πίτμαν, 63 ετών, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1991, επειδή μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Κλάρενς και την Μπάρμπαρα Νόουλς, τους γονείς της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς και την αδελφή της, την Μπόνι Νόουλς. Κρίθηκε ακόμη ένοχος για την πυρπόληση του σπιτιού τους και την κλοπή του αυτοκινήτου της Μπόνι Νόουλς, που επίσης πυρπόλησε.

Θανατώθηκε στις 18:12 (τοπική ώρα· στη 01:12 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισαν οι αρχές.

Η υπεράσπιση επιχειρηματολόγησε – μάταια – πως είχε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να εκτελεστεί.

Η εκτέλεσή του, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, είναι η 31η που προχώρησε από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Οι 12 έχουν γίνει στη Φλόριντα.



Πρόκειται ήδη για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα από το 2014, όταν είχαν γίνει 35.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (26). Τρεις – δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα – έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Και δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.



