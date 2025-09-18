Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δύο τραυματίες σε πυροβολισμούς στην Πενσυλβάνια
Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δύο τραυματίες σε πυροβολισμούς στην Πενσυλβάνια
Ο ύποπτος για την επίθεση είναι νεκρός από πυρά αστυνομικών
Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο παραμένουν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά από πυροβολισμούς το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε αγροτική περιοχή της κεντρικής Πενσυλβάνια, δήλωσε ο Επίτροπος της Αστυνομίας της Πολιτείας της Πενσυλβάνια, Συνταγματάρχης Κρίστοφερ Πάρις.
Ο ύποπτος για την επίθεση είναι νεκρός από πυρά αστυνομικών , δήλωσαν αξιωματούχοι.
Τέσσερις από τους αστυνομικούς εργάζονταν στο Περιφερειακό Αστυνομικό Τμήμα της Βόρειας Υόρκης, ενώ ένας πέμπτος ήταν βοηθός σερίφη της κομητείας της Υόρκης. Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν το βράδυ της Τετάρτης ότι τρεις από τους αστυνομικούς υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ δύο από αυτούς επέζησαν.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης στην περιοχή όταν ένας ύποπτος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον τους.
Ο Ντέιβ Μίλερ, ο οποίος ζει απέναντι από το σημείο των πυροβολισμών, δήλωσε στο WHTM, ότι παρακολούθησε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν την περιοχή του αχυρώνα ενός αγροκτήματος και στη συνέχεια άκουσε «πολλούς, πολλούς πυροβολισμούς. Ήταν σαν σκηνή αστυνομικής ταινίας».
Η αστυνομία της πολιτείας της Πενσυλβάνια διεξάγει έρευνα για την ένοπλη επίθεση. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του δράστη.
Three officers were killed and two critically injured in North Codorus Township, Pennsylvania, after a gunman opened fire while police served a warrant.— BPI News (@BPINewsOrg) September 17, 2025
The suspect died from a self-inflicted gunshot. A school district briefly sheltered in place. #Pennsylvania pic.twitter.com/ZIDxIYenhN
