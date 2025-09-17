Κατάσταση συναγερμού στο FBI - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του γραφείου του στο Πίτσμπουργκ, αναζητείται ο οδηγός
Κατάσταση συναγερμού στο FBI - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του γραφείου του στο Πίτσμπουργκ, αναζητείται ο οδηγός

Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο, πέταξε μια σημαία των ΗΠΑ στην πύλη του FBI και διέφυγε πεζός - Για «στοχευμένη επίθεση» μιλούν στον Οργανισμό

Κατάσταση συναγερμού στο FBI - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του γραφείου του στο Πίτσμπουργκ, αναζητείται ο οδηγός
Έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται πως έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε σε πύλη του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ, τα ξημερώματα της Τετάρτης, αναζητά ο Οργανισμός, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως «στοχευμένη επίθεση».

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2:40 π.μ. (τοπική ώρα), ένα λευκό σεντάν έπεσε στην πύλη εισόδου του γραφείου, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας που το οδηγούσε, βγήκε έξω, πήρε μια αμερικανική σημαία που είχε στο πίσω κάθισμα και την πέταξε στην κατεστραμμένη πύλη.



Ο άνδρας, τον οποίο το FBI ταυτοποίησε ως Ντόναλντ Χένσον από το Penn Hills της Πενσυλβάνια, διέφυγε με τα πόδια και παραμένει ασύλληπτος.

«Αυτό το περιστατικό θεωρείται στοχευμένη επίθεση κατά του FBI», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανένα μέλος του FBI δεν τραυματίστηκε».



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Τετάρτης, ο Βοηθός Ειδικός Πράκτορας του FBI στο Πίτσμπουργκ, Κρίστοφερ Τζιορντάνο, δήλωσε ότι ο Οργανισμός εξετάζει το περιστατικό ως «έκρηξη τρομοκρατίας» εναντίον του.

Αργότερα, εκπρόσωπος του FBI υποβάθμισε τη δήλωση αυτή, λέγοντας στο CNN ότι το γραφείο δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.


