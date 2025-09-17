Κατάσταση συναγερμού στο FBI - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του γραφείου του στο Πίτσμπουργκ, αναζητείται ο οδηγός
Κατάσταση συναγερμού στο FBI - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του γραφείου του στο Πίτσμπουργκ, αναζητείται ο οδηγός
Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο, πέταξε μια σημαία των ΗΠΑ στην πύλη του FBI και διέφυγε πεζός - Για «στοχευμένη επίθεση» μιλούν στον Οργανισμό
Έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται πως έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε σε πύλη του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ, τα ξημερώματα της Τετάρτης, αναζητά ο Οργανισμός, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως «στοχευμένη επίθεση».
Συγκεκριμένα, γύρω στις 2:40 π.μ. (τοπική ώρα), ένα λευκό σεντάν έπεσε στην πύλη εισόδου του γραφείου, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας που το οδηγούσε, βγήκε έξω, πήρε μια αμερικανική σημαία που είχε στο πίσω κάθισμα και την πέταξε στην κατεστραμμένη πύλη.
Ο άνδρας, τον οποίο το FBI ταυτοποίησε ως Ντόναλντ Χένσον από το Penn Hills της Πενσυλβάνια, διέφυγε με τα πόδια και παραμένει ασύλληπτος.
«Αυτό το περιστατικό θεωρείται στοχευμένη επίθεση κατά του FBI», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανένα μέλος του FBI δεν τραυματίστηκε».
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Τετάρτης, ο Βοηθός Ειδικός Πράκτορας του FBI στο Πίτσμπουργκ, Κρίστοφερ Τζιορντάνο, δήλωσε ότι ο Οργανισμός εξετάζει το περιστατικό ως «έκρηξη τρομοκρατίας» εναντίον του.
Αργότερα, εκπρόσωπος του FBI υποβάθμισε τη δήλωση αυτή, λέγοντας στο CNN ότι το γραφείο δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Οικογένεια Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του Γιώργου – Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγεία του
Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι - Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
Συγκεκριμένα, γύρω στις 2:40 π.μ. (τοπική ώρα), ένα λευκό σεντάν έπεσε στην πύλη εισόδου του γραφείου, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας που το οδηγούσε, βγήκε έξω, πήρε μια αμερικανική σημαία που είχε στο πίσω κάθισμα και την πέταξε στην κατεστραμμένη πύλη.
🚨BREAKING: “Act of Terror” on the FBI Pittsburgh Field Office as a man rams the gate & flees, BOMB robots now scanning the vehicle. pic.twitter.com/G6kfBkBrbe— Dapper Detective (@Dapper_Det) September 17, 2025
Ο άνδρας, τον οποίο το FBI ταυτοποίησε ως Ντόναλντ Χένσον από το Penn Hills της Πενσυλβάνια, διέφυγε με τα πόδια και παραμένει ασύλληπτος.
«Αυτό το περιστατικό θεωρείται στοχευμένη επίθεση κατά του FBI», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανένα μέλος του FBI δεν τραυματίστηκε».
🚨BREAKING🚨:CAR CRASH AT FBI PITTSBURGH FIELD OFFICE 🚨— The_Independent (@TheIndeWire) September 17, 2025
A man rammed a vehicle into the FBI gate before fleeing on foot. Suspect identified as Donald Henson of Penn Hills. Authorities are searching the area, no injuries reported, investigation ongoing. pic.twitter.com/4REsAyQbUk
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Τετάρτης, ο Βοηθός Ειδικός Πράκτορας του FBI στο Πίτσμπουργκ, Κρίστοφερ Τζιορντάνο, δήλωσε ότι ο Οργανισμός εξετάζει το περιστατικό ως «έκρηξη τρομοκρατίας» εναντίον του.
Αργότερα, εκπρόσωπος του FBI υποβάθμισε τη δήλωση αυτή, λέγοντας στο CNN ότι το γραφείο δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Οικογένεια Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του Γιώργου – Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγεία του
Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι - Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα