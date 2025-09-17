Δικαστική έρευνα για υπουργό του Μακρόν που απέκρυψε κοσμήματα αξίας 420.000 ευρώ
Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως τριών ετών - Η Ρασίντα Ντατί εμφανίζεται ως βασική διεκδικήτρια για να διαδεχθεί την Αν Ινταλγκό στη δημαρχία του Παρισιού
Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντατί, βρίσκεται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης, καθώς οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα μετά από καταγγελίες πως δεν συμπεριέλαβε την πολυτελή συλλογή κοσμημάτων της στη δήλωσή της.
Στη Γαλλία, τα μέλη της κυβέρνησης έχουν νομική υποχρέωση να καταγράφουν στη δήλωση περιουσιακής τους κατάστασης κάθε πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο.
Η έρευνα ακολουθεί δημοσίευμα της εφημερίδας Libération τον Απρίλιο, σύμφωνα με το οποίο η Ντατί – που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ως βασική διεκδικήτρια για να διαδεχθεί την Αν Ινταλγκό στη δημαρχία του Παρισιού το 2026 – δεν είχε δηλώσει στην Αρχή Διαφάνειας 19 κοσμήματα, αξίας περίπου 420.000 ευρώ.
Στη Γαλλία, οι αιρετοί αξιωματούχοι οφείλουν να δηλώνουν αντικείμενα αξίας άνω των 10.000 ευρώ, ενώ η μη συμμόρφωση συνεπάγεται ποινή φυλάκισης έως τριών ετών και πρόστιμο 45.000 ευρώ.
Η Ντατί έχει στο παρελθόν απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, δηλώνοντας τον Μάιο ότι δεν είχε «τίποτα να διορθώσει» στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων της. Το γραφείο της δεν σχολίασε άμεσα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των εισαγγελέων ότι ξεκίνησε έρευνα «μετά από αναφορές για πιθανές παραβάσεις σχετικές με τη μη δήλωση κοσμημάτων».
Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δεν είναι η μόνη που απασχολεί τη δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι έγινε γνωστό ότι η Ντατί θα καθίσει στο εδώλιο μαζί με τον πρώην επικεφαλής της Renault-Nissan, Κάρλος Γκοσν, για κατηγορίες διαφθοράς.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Ντατί φέρεται να έλαβε αμοιβή για συμβουλευτικές υπηρεσίες από θυγατρική της αυτοκινητοβιομηχανίας, χωρίς όμως να εκτελέσει ουσιαστικά τα καθήκοντα του συμβούλου. Αντίθετα, εκτιμάται ότι αξιοποίησε τη θέση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθήσει τα συμφέροντα της Renault.
Και σε αυτή την υπόθεση, η υπουργός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
