Παλαιστινιακό δίκτυο μετέδωσε το Free Palestine της Χάνα Αϊνμπίντερ στα Emmy αλλά λογόκρινε... το ντεκολτέ της!

Αν και το Quds News ισχυρίζεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο που λειτουργεί στην παλαιστινιακή διασπορά, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι έχει στενούς δεσμούς με τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ
Με... προσαρμογές επέλεξε να παρουσιάσει το παλαιστινιακό Quds News Network το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης από την ηθοποιό Χάνα Αϊνμπίντερ από τα βραβεία Emmy καθώς στην ανάρτησή του στο Χ θόλωσε τους γυμνούς ώμους και το ντεκολτέ της.
Από τότε που η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007 έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στα δικαιώματα των γυναικών, με τον ΟΗΕ και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταδικάζουν την οργάνωση για την άθλια μεταχείριση των γυναικών.
Αν και η Χαμάς αρνείται ότι εφαρμόζει υποχρεωτικό κώδικα ενδυμασίας για τις γυναίκες, η οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι επιβάλλει έναν «Κώδικα Σεμνότητας» με στόχο να αναγκάσει τις γυναίκες να φορούν πάντα μαντίλα και μακριά φορέματα σε δημόσιους χώρους.
哈马斯喉舌媒体Quds News Network在社交媒体上贴出Hannah Einbinder解释自己获奖后为什么要喊“解放巴勒斯坦”的视频。— 紀春生 (@ji_chunsheng) September 15, 2025
但是把她的裸肩和低胸全都打了码。🥶
（目前删帖） pic.twitter.com/grEVT2YpP2
Hannah Einbinder on saying "Free Palestine" in her Emmys acceptance speech.— Variety (@Variety) September 15, 2025
"It is my obligation as a Jewish person to distinguish Jews from the state of Israel. Our religion and our culture is such an important and long-standing institution that is really separate to this sort… pic.twitter.com/FNVTji7VC3
