Παλαιστινιακό δίκτυο μετέδωσε το Free Palestine της Χάνα Αϊνμπίντερ στα Emmy αλλά λογόκρινε... το ντεκολτέ της!
Παλαιστίνη Χαμάς Emmy Χάνα Αϊνμπίντερ

Παλαιστινιακό δίκτυο μετέδωσε το Free Palestine της Χάνα Αϊνμπίντερ στα Emmy αλλά λογόκρινε... το ντεκολτέ της!

Αν και το Quds News ισχυρίζεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο που λειτουργεί στην παλαιστινιακή διασπορά, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι έχει στενούς δεσμούς με τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ

Παλαιστινιακό δίκτυο μετέδωσε το Free Palestine της Χάνα Αϊνμπίντερ στα Emmy αλλά λογόκρινε... το ντεκολτέ της!
Γιώργος Χρήστου
41 ΣΧΟΛΙΑ
Με... προσαρμογές επέλεξε να παρουσιάσει το παλαιστινιακό Quds News Network το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης από την ηθοποιό Χάνα Αϊνμπίντερ από τα βραβεία Emmy καθώς στην ανάρτησή του στο Χ θόλωσε τους γυμνούς ώμους και το ντεκολτέ της.

«Η Χάνα Αϊνμπίντερ εξηγεί ότι η απόφασή της να πει "Ελευθερώστε την Παλαιστίνη" κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην απονομή των Emmy προήλθε από την πεποίθησή της ότι, ως Εβραία, έχει την ευθύνη να διακρίνει τον ιουδαϊσμό και την εβραϊκή κουλτούρα από το εθνικιστικό σχέδιο του ισραηλινού κράτους», έγραψε το Quds News στο X πριν η ανάρτηση διαγραφεί το πρωί της Δευτέρας.

Παλαιστινιακό δίκτυο μετέδωσε το Free Palestine της Χάνα Αϊνμπίντερ στα Emmy αλλά λογόκρινε... το ντεκολτέ της!


To βίντεο όπως μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό μέσο ενημέρωσης



Αν και το Quds News ισχυρίζεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο που λειτουργεί στην παλαιστινιακή διασπορά, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι έχει στενούς δεσμούς με τις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

To βίντεο όπως μεταδόθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης



Κλείσιμο
Από τότε που η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007 έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στα δικαιώματα των γυναικών, με τον ΟΗΕ και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταδικάζουν την οργάνωση για την άθλια μεταχείριση των γυναικών.

Αν και η Χαμάς αρνείται ότι εφαρμόζει υποχρεωτικό κώδικα ενδυμασίας για τις γυναίκες, η οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι επιβάλλει έναν «Κώδικα Σεμνότητας» με στόχο να αναγκάσει τις γυναίκες να φορούν πάντα μαντίλα και μακριά φορέματα σε δημόσιους χώρους.

Γιώργος Χρήστου
41 ΣΧΟΛΙΑ

