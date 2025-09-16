Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο κυρίως μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί.
Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ είχε αναπτύξει την εθνοφρουρά ήδη στην Καλιφόρνια και την Ουάσινγκτον, εν μέσω έντονων επικρίσεων από τους Δημοκρατικούς σε αυτές τις περιοχές, αλλά με το Μέμφις στοχεύει σε μια πολιτεία που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, όπου ο κυβερνήτης έχει χαιρετίσει την παρέμβαση.
«Θα κάνουμε το Μέμφις ξανά ασφαλές», είπε ο Τραμπ.
Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη διάθεση ομοσπονδιακών πόρων στο Μέμφις.
«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και ενθουσιασμένοι με την προοπτική να προχωρήσει αυτή η πόλη», είπε ο Λι, προσθέτοντας ότι έχει «κουραστεί από το έγκλημα που κρατάει πίσω τη μεγάλη πόλη του Μέμφις».
Η κίνηση αυτή καθιστά το Μέμφις την τρίτη πόλη που βλέπει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στους δρόμους της υπό την προεδρία Τραμπ, μετά από αναπτύξεις στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, στις αρχές του έτους.
«Πιθανότατα στη συνέχεια θα πάμε στο Σικάγο», δήλωσε ο πρόεδρος τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι «θα περιμένουμε λίγο» πριν πάμε στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
Ο πρόεδρος είπε ότι το Σεντ Λούις μπορεί επίσης να είναι μια πόλη που θα έχει ομοσπονδιακή παρουσία στις αρχές επιβολής του νόμου.
«Πρέπει να σώσουμε το Σεντ Λούις. Πρέπει να σώσουμε το Σικάγο», δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα.
🚨 BREAKING: President Trump announces he is signing an order for a DC-STYLE CRIME CRACKDOWN in Memphis
