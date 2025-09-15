Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Γάζα Επιδρομή Κτίριο

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας - Δείτε βίντεο

Ο 20 ορόφων πύργος Al-Ghafri φιλοξενούσε εκατοντάδες παλαιστινιακές οικογένειες, καθώς και γραφεία εταιρειών μέσων ενημέρωσης και άλλων επιχειρήσεων

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας - Δείτε βίντεο
Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε ολοκληρωτικά τη Δευτέρα τον πύργο Al-Ghafri, ένα κτίριο 20 ορόφων στη δυτική πλευρά της Γάζας, που αποτελεί το ψηλότερο στην περιοχή, αφού προηγουμένως είχε ζητήσει από τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο πύργος φιλοξενούσε εκατοντάδες παλαιστινιακές οικογένειες, καθώς και γραφεία εταιρειών μέσων ενημέρωσης και άλλων επιχειρήσεων.



Κοντινά σπίτια καταστράφηκαν επίσης από την επίθεση, με σύννεφα μαύρου καπνού να καλύπτουν την περιοχή και τρομοκρατημένους κατοίκους να τρέχουν να διαφύγουν, σύμφωνα με μάρτυρες.

Η γειτονιά γύρω από τον πύργο είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Πόλης της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από το βόρειο και ανατολικό τμήμα της περιοχής.



Νωρίτερα τη Δευτέρα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε προειδοποίηση για την εκκένωση του κτιρίου και των γύρω σκηνών, δηλώνοντας ότι θα χτυπηθεί «σύντομα». Ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς διατηρούσε υποδομές εντός ή δίπλα στον χώρο, ισχυρισμό που η οργάνωση έχει επανειλημμένα απορρίψει.


