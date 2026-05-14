Απίστευτες εικόνες από ανεμοστρόβιλους στην Τουρκία, σάρωσαν ολόκληρες περιοχές, δείτε βίντεο
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ενώ στα χωριά  Ογιάκα και Καβσούτ προκλήθηκαν ζημιές

Ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σε περιοχές της Τουρκίας προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές.

Στην Μενεμένη της Σμύρνης έπεσε χαλάζι και σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος. Σύμφωνα με την καθηγήτρια του τμήματος Γεωγραφίας του πανεπιστημίου Μπακιρτσάι της Σμύρνης, Σερμίν Ταγκίλ, δήλωσε στο Anadolu πως η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον Αιγαίο ξεπέρασε τα εποχιακά φυσιολογικά επίπεδα κατά 2-3 βαθμούς.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η ψυχρή μάζα αέρα που εισέβαλε στην περιοχή από τα βορειοδυτικά προκάλεσε σήμερα τη δημιουργία μικρής κλίμακας ανεμοστρόβιλου στη Σμύρνη. Η ταχεία άνοδος του θερμού και υγρού αέρα αύξησε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των κατώτερων και ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, προκαλώντας κατά τόπους βροχοπτώσεις με χαλάζι. Τις επόμενες ημέρες, η ενέργεια που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα, όταν συναντήσει τις ψυχρές μάζες αέρα που έρχονται από τα δυτικά και βορειοδυτικά, μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά και ισχυρά συστήματα καταιγίδων», δήλωσε. 

İZMİR'in Menemen ilçesinde, karada dev hortum oluştu.

Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στην περιοχή Σουνγκούρλου του Τσόρουμ και προκάλεσε ζημιές στα χωριά Ογιάκα και Καβσούτ ενώ τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Από την πρώτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι οι στέγες ορισμένων σπιτιών στα χωριά είχαν παρασυρθεί, ενώ δέντρα και ηλεκτροφόροι στύλοι είχαν ανατραπεί.

Στο Κιζιρλμάκ του Τσανκιρί καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την περιοχή και σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος. Ο ανεμοστρόβιλος καταγράφηκε από πολίτες με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.

