Απίστευτες εικόνες από ανεμοστρόβιλους στην Τουρκία, σάρωσαν ολόκληρες περιοχές, δείτε βίντεο
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ενώ στα χωριά Ογιάκα και Καβσούτ προκλήθηκαν ζημιές
Ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σε περιοχές της Τουρκίας προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές.
Στην Μενεμένη της Σμύρνης έπεσε χαλάζι και σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος. Σύμφωνα με την καθηγήτρια του τμήματος Γεωγραφίας του πανεπιστημίου Μπακιρτσάι της Σμύρνης, Σερμίν Ταγκίλ, δήλωσε στο Anadolu πως η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον Αιγαίο ξεπέρασε τα εποχιακά φυσιολογικά επίπεδα κατά 2-3 βαθμούς.
«Υπό αυτές τις συνθήκες, η ψυχρή μάζα αέρα που εισέβαλε στην περιοχή από τα βορειοδυτικά προκάλεσε σήμερα τη δημιουργία μικρής κλίμακας ανεμοστρόβιλου στη Σμύρνη. Η ταχεία άνοδος του θερμού και υγρού αέρα αύξησε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των κατώτερων και ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, προκαλώντας κατά τόπους βροχοπτώσεις με χαλάζι. Τις επόμενες ημέρες, η ενέργεια που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα, όταν συναντήσει τις ψυχρές μάζες αέρα που έρχονται από τα δυτικά και βορειοδυτικά, μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά και ισχυρά συστήματα καταιγίδων», δήλωσε.
Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στην περιοχή Σουνγκούρλου του Τσόρουμ και προκάλεσε ζημιές στα χωριά Ογιάκα και Καβσούτ ενώ τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Από την πρώτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι οι στέγες ορισμένων σπιτιών στα χωριά είχαν παρασυρθεί, ενώ δέντρα και ηλεκτροφόροι στύλοι είχαν ανατραπεί.
İzmir Menemen'de karada oluşan hortum korkuttu. Kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yer yer dolu yağışı meydana geldi. pic.twitter.com/CPPTKmLGe4— İzmir (@izmir) May 14, 2026
Στο Κιζιρλμάκ του Τσανκιρί καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την περιοχή και σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος. Ο ανεμοστρόβιλος καταγράφηκε από πολίτες με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.
Çorum’da hortum— ALi BaKır (@ALiBakr53) May 14, 2026
Ülke genelinde tehlikeli hava olayları görülüyor.
Önümüzdeki günlerde de hareketlilik devam edecek. pic.twitter.com/H9kMidkBIS
