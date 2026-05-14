Σε κλοιό ο Στάρμερ: Παραιτήθηκε βουλευτής του για να πάρει τη θέση του ο δήμαρχος που τον αμφισβητεί και θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Κιρ Στάρμερ Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ

Οι δημοσκοπήσεις θέλουν τον Άντι Μπέρναμ δημοφιλέστερο πολιτικό των Εργατικών - Αναγκαία προϋπόθεση για να διατελέσει κανείς αρχηγός της κυβέρνησης είναι να είναι εκλεγμένο μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων

Ο βουλευτής των Εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ.

«Σήμερα, θέτω σε πρώτο πλάνο τον λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Παραμερίζω ώστε ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να αγωνιστεί για να επανεκλεγεί στο κοινοβούλιο και, εάν εκλεγεί, να οδηγήσει στην αλλαγή που έχει απεγνωσμένα ανάγκη η χώρα μας», γράφει ακόμη.

Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα ζητήσω την άδεια της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής (NEC)» ώστε να κατέβει υποψήφιος στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

«Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να επιτευχθεί από το Μείζον Μάντσεστερ. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη αλλαγή σε εθνικό επίπεδο, ώστε η καθημερινότητά μας να ξαναγίνει πιο ανεκτή οικονομικά. Για αυτόν τον λόγο ζητώ τώρα τη στήριξη των πολιτών για να επιστρέψω στο κοινοβούλιο: για να φέρω την αλλαγή που πετύχαμε στο Μείζον Μάντσεστερ και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε.

Ο Σίμονς δεν μπορεί να παραχωρήσει την έδρα του στον Μπέρναμ. Θα πρέπει να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές για την αντικατάστασή του, με τη συμμετοχή και των άλλων κομμάτων. Το 2024 είχε κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ με διαφορά 5.399 ψήφων από τον υποψήφιο του εθνικιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ. Έκτοτε, η δημοτικότητα του Reform έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κάτι που σημαίνει ότι η μάχη για την έδρα μπορεί να αποδειχθεί αμφίρροπη.

Ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός των Εργατικών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Όμως αναγκαία προϋπόθεση για να διατελέσει κανείς αρχηγός της κυβέρνησης είναι να είναι εκλεγμένο μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων.
Cut The Rope

