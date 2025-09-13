Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Άλλο ένα πολυώροφο κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας χτύπησε το Ισραήλ – Το χρησιμοποιούσε η Χαμάς, λένε οι IDF
Άλλο ένα πολυώροφο κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας χτύπησε το Ισραήλ – Το χρησιμοποιούσε η Χαμάς, λένε οι IDF
Οι IDF έχουν πυκνώσει τις επιθέσεις σε μεγάλα κτίρια στη Γάζα
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι χτύπησε σε αεροπορική επιδρομή πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούσε η Χαμάς στην πόλη της Γάζας.
Πριν από το χτύπημα οι Ισραηλινές Ένοπλeς Δυνάμεις είχαν στείλει προειδοποίηση εκκένωσης για τους Παλαιστινίους που ζουν στην περιοχή, αναφέρουν οι Times of Israel.
Σύμφωνα με τους IDF, η Χαμάς είχε εγκαταστήσει στρατιωτική υποδομή στο κτίριο για να προωθήσει επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων.
Πριν από το χτύπημα οι Ισραηλινές Ένοπλeς Δυνάμεις είχαν στείλει προειδοποίηση εκκένωσης για τους Παλαιστινίους που ζουν στην περιοχή, αναφέρουν οι Times of Israel.
عاجل| طيران الاحتلال يقصف برج النور السكني قرب وزارة التربية والتعليم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/ZDJUjkzxJh— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 13, 2025
Σύμφωνα με τους IDF, η Χαμάς είχε εγκαταστήσει στρατιωτική υποδομή στο κτίριο για να προωθήσει επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων.
Ειδήσεις σήμερα
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα