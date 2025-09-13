Άλλο ένα πολυώροφο κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας χτύπησε το Ισραήλ – Το χρησιμοποιούσε η Χαμάς, λένε οι IDF
Λωρίδα της Γάζας Χαμάς IDF

Άλλο ένα πολυώροφο κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας χτύπησε το Ισραήλ – Το χρησιμοποιούσε η Χαμάς, λένε οι IDF

Οι IDF έχουν πυκνώσει τις επιθέσεις σε μεγάλα κτίρια στη Γάζα

Άλλο ένα πολυώροφο κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας χτύπησε το Ισραήλ – Το χρησιμοποιούσε η Χαμάς, λένε οι IDF
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι χτύπησε σε αεροπορική επιδρομή πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούσε η Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Πριν από το χτύπημα οι Ισραηλινές Ένοπλeς Δυνάμεις είχαν στείλει προειδοποίηση εκκένωσης για τους Παλαιστινίους που ζουν στην περιοχή, αναφέρουν οι Times of Israel.


Σύμφωνα με τους IDF, η Χαμάς είχε εγκαταστήσει στρατιωτική υποδομή στο κτίριο για να προωθήσει επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων.

