Ο 6χρονος γιος του Έλον Μασκ έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Χ στους ώμους του πατέρα του στο Οβάλ Γραφείο και ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτάει

Elon Musk's son "X" made an appearance in the Oval Office Tuesday. President Donald Trump introduced the 4-year-old as a "high IQ individual." pic.twitter.com/bGep1e2BKe — Newsweek (@Newsweek) February 11, 2025

The head of @DOGE and @POTUS in the Oval. Restoring the power back to the American People. pic.twitter.com/qwFafFLRlb — Katie Miller (@KatieMiller) February 11, 2025

Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, όταν βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο με τον Μασκ ο Τραμπ τον σύστησε στους δημοσιογράφους: «». Σε μία άλλη στιγμή ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Χ να ξεκουράζεται στους ώμους του πατέρα του, όσο εκείνος πραγματοποιούσε δηλώσεις.Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ είχε διοριστεί επικεφαλής μιας υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), με στόχο να μειώσει τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.Φωτογραφίες: Reuters