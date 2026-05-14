Ο 6χρονος γιος του Έλον Μασκ έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο X Æ A-12 ή Χ, όπως ονομάζεται, απεικονίζεται στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Σι να κρατάει από το χέρι τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου
Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους 17 CEOs που συνόδευσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ταξίδι του στο Πεκίνο και στη συνάντηση με τον πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε τη δική του προσωπική συνοδεία... τον μικρό του γιο.
Ο 6χρονος X Æ A-12 ή Χ, όπως ονομάζεται, έκλεψε κανονικά την παράσταση με τις αξιολάτρευτες αντιδράσεις του. Σε πολλές φωτογραφίες ο μικρός απεικονίζεται στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Σι να κρατάει στο ένα χέρι τον ιδρυτή της Tesla και της SpaceX και στο άλλο ένα λούτρινο σακίδιο, ενώ δίπλα του περπατούν άνδρες της ασφάλειας.
Ο Χ φαίνεται εντυπωσιασμένος από το μέγεθος της αίθουσας και χαρούμενος που συνοδεύει τον πατέρα του.
JUST IN - Elon Musk spotted at the Great Hall of the People with his son. Tesla CEO says his son is learning Mandarin pic.twitter.com/9l8gzjzZdY— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 14, 2026
Ο μικρός Χ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού ΟίκουΔεν είναι η πρώτη φορά που ο μικρός Χ συνοδεύει τον πατέρα του στην πολιτική σκηνή. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πραγματοποιήσει πολλές δημόσιες εμφανίσεις τόσο στο Γραφείο του Λευκού Οίκοι δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στο Καπιτώλειο λίγο μετά τις εκλογές 2024.
Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, όταν βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο με τον Μασκ ο Τραμπ τον σύστησε στους δημοσιογράφους: «Αυτός είναι ο Χ. Ένας εξαιρετικός τύπος με υψηλό IQ». Σε μία άλλη στιγμή ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Χ να ξεκουράζεται στους ώμους του πατέρα του, όσο εκείνος πραγματοποιούσε δηλώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ είχε διοριστεί επικεφαλής μιας υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), με στόχο να μειώσει τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Elon Musk's son "X" made an appearance in the Oval Office Tuesday. President Donald Trump introduced the 4-year-old as a "high IQ individual." pic.twitter.com/bGep1e2BKe— Newsweek (@Newsweek) February 11, 2025
The head of @DOGE and @POTUS in the Oval. Restoring the power back to the American People. pic.twitter.com/qwFafFLRlb— Katie Miller (@KatieMiller) February 11, 2025
Φωτογραφίες: Reuters
