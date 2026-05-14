Πορεία στην Παλιά Πόλη από Ισραηλινούς εθνικιστές για τα 60 χρόνια από την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Χιλιάδες Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία σήμερα μέσα στη μουσουλμανική συνοικία της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματος της πόλης από το Ισραήλ στον πόλεμο πριν από σχεδόν εξήντα χρόνια.
Η παρέλαση, η κυριότερη εορταστική εκδήλωση για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ, έχει μετατραπεί σε επίδειξη δύναμης των εθνικιστών αλλά οι Παλαιστίνιοι την θεωρούν κατάφωρη πρόκληση, με στόχο να υπονομεύσει τους δεσμούς τους με την πόλη.
«Η Ιερουσαλήμ είναι η ιερή πόλη μας. Για πάντα» είπε η Σίρα Γκέφεν, μια 53χρονη γυναίκα που ταξίδεψε από τη Χάιφα αποκλειστικά για την παρέλαση.
Το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια την προσάρτησε, μια κίνηση που δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και τις περισσότερες χώρες.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ. Εδώ είναι η καρδιά του κόσμου, η καρδιά όλου του εβραϊκού λαού», είπε ο 65χρονος Τζορτζ από την Ασκελόν.
Οι ισραηλινές αρχές ανέπτυξαν χιλιάδες αστυνομικούς, ορισμένοι με εξάρτυση για την αντιμετώπιση ταραχών– στην Ιερουσαλήμ και την Πύλη της Δαμασκού, την κύρια πύλη της ιστορικής μουσουλμανικής συνοικίας της Παλιάς Πόλης. Η αστυνομία έστησε οδοφράγματα γύρω από την περιοχή της Πύλης της Δαμασκού, εμποδίζοντας Παλαιστίνιους που δεν ζουν στην Παλιά Πόλη να περάσουν εκεί. Παλαιστίνιοι έμποροι της Παλιάς Πόλης είπαν ότι αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ενόψει της παρέλασης.
Η πορεία αυτή πυροδοτεί συχνά εντάσεις, καθώς ομάδες υπερεθνικιστών Εβραίων διασχίζουν τις παλαιστινιακές συνοικίες της πόλης. Στο παρελθόν, πλήθη διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί νέοι, φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στους Άραβες».
Η παρέλαση ξεκινά από τη Δυτική Ιερουσαλήμ και ολοκληρώνεται στο Δυτικό Τείχος (των Δακρύων), ένα απομεινάρι του αρχαίου οικοδομήματος που τιμάται από τους Εβραίους ως το «Όρος του Ναού». Οι μουσουλμάνοι αποκαλούν την περιοχή Αλ Χαράμ αλ Σαρίφ, δηλαδή «Ευγενές Ιερό» και είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος του Ισλάμ.
Κάποια στιγμή κατά τη σημερινή πορεία, η ισραηλινή αστυνομία ανάγκασε δημοσιογράφους και ακτιβιστές, που βρίσκονταν εκεί για να προστατεύσουν με την παρουσία τους τους Παλαιστίνιους, να φύγουν από την Παλιά Πόλη. Στη συνέχεια επέτρεψε στους δημοσιογράφους να επιστρέψουν, αλλά τους περιόρισε μόνο σε μια περιοχή δίπλα στον Αυστριακό Ξενώνα των χριστιανών προσκυνητών.
Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν την παρέλαση της Ημέρας της Ιερουσαλήμ ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για την ενίσχυση της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη, εις βάρος τους. Επί χρόνια επιδιώκουν η Ανατολική Ιερουσαλήμ να αναγνωριστεί ως πρωτεύουσα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.
مستوطنون يرقصون ويغنون خلال مسيرة الأعلام محيط باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/e4Eqarqnoy— القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 14, 2026
