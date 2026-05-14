Ανάλυση: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν», η φράση-σοκ που μπορεί να στοιχίσει πολιτικά στον Τραμπ

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών». Αυτή ήταν η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , σε δημοσιογραφική ερώτηση που δέχτηκε, λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Κίνα, αναφορικά με το ποιες παραμέτρους λαμβάνει υπόψη, όταν διαπραγματεύεται για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν Μια απάντηση που, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πολιτικό «σοκ» στην Ουάσινγκτον και άνοιξε νέο μέτωπο στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «τινάξει στον αέρα» τις τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό και τη Wall Street, ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να βάλει σε δεύτερη μοίρα το οικονομικό κόστος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.Η «ατάκα» του Αμερικανού προέδρου συμπυκνώνει το στρατηγικό αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκεται ο Λευκός Οίκος: από τη μία, η πίεση προς το Ιράν για υποχώρηση στο πυρηνικό πρόγραμμα και, από την άλλη, ο φόβος ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα προκαλέσει οικονομικό σοκ μέσα σε προεκλογική περίοδο -εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.Σύμφωνα με συνεργάτες του Τραμπ, αυτό που επιχείρησε να πει, ήταν ότι οι οικονομικές ανησυχίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ δεν πρόκειται να καθορίσουν τις αποφάσεις του απέναντι στην Τεχεράνη.Ωστόσο, ακόμη και στελέχη του περιβάλλοντός του αναγνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη διατύπωση δίνει στους Δημοκρατικούς ένα ισχυρό πολιτικό όπλο. «Ο πρόεδρος θα μπορούσε να είχε επιλέξει διαφορετικές λέξεις, αλλά αυτό πιστεύει» δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios. Την ίδια ώρα, ένας δεύτερος συνεργάτης του παραδέχθηκε ότι το Ιράν θεωρεί πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, ποντάροντας στις πολιτικές πιέσεις που δημιουργεί στις ΗΠΑ η άνοδος στις τιμές της ενέργειας.Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δείχνουν νέα αύξηση του πληθωρισμού λόγω των καυσίμων, ενώ δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι οι ψηφοφόροι αποδίδουν ήδη ευθύνες στον πρόεδρο και στους Ρεπουμπλικανούς για την ακρίβεια.Σύμβουλοι του Τραμπ παραδέχονται ότι μια νέα άνοδος στην τιμή της βενζίνης, εξαιτίας της πολεμικής ανάφλεξης με το Ιράν, θα μπορούσε να καταστρέψει το βασικό προεκλογικό αφήγημα του κόμματος για φοροελαφρύνσεις και οικονομική σταθερότητα. Παρά ταύτα, στελέχη του Λευκού Οίκου επιμένουν ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να αποτρέψει πάση θυσία ένα πυρηνικό Ιράν.Η κρίση επιδεινώθηκε μετά την κατάρρευση των τελευταίων προσπαθειών διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη. Οι άνθρωποι του Τραμπ πίστευαν ότι πλησίαζαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία, όμως η ιρανική αντιπρόταση αγνόησε τις βασικές αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ απάντησε, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη στάση της Τεχεράνης και προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληρώσει «βαρύ τίμημα», αν συνεχίσει την αδιαλλαξία του.Πλέον, στο τραπέζι βρίσκονται ανοιχτά σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης.Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μία από τις επιλογές είναι η επανέναρξη του «Σχεδίου Ελευθερία», με στόχο να σπάσει ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ. Το δεύτερο σενάριο αφορά νέα εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών υποδομών, κάτι που ο Τραμπ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι έχει στο μυαλό του.Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι IDF βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει του Σαββατοκύριακου, υπό τον φόβο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει επανέναρξη των επιχειρήσεων άμεσα μετά το ταξίδι του στην Κίνα.Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχει διαφωνία για το κατά πόσο απαιτείται νέα στρατιωτική δράση. Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι οικονομικές πιέσεις και ο αποκλεισμός έχουν ήδη αρχίσει να «γονατίζουν» το Ιράν, ακόμη και χωρίς νέα χτυπήματα. Άλλες αναλύσεις, ωστόσο, εκτιμούν ότι η ιρανική οικονομία και οι πετρελαϊκές υποδομές μπορούν να αντέξουν για αρκετούς ακόμη μήνες, παρά τις κυρώσεις και τις πιέσεις.

