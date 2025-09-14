Τριπλασίασε τα ποσοστά της η AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Επικράτησαν οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς
Τριπλασίασε τα ποσοστά της η AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Επικράτησαν οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς
Το SPD ήλθε δεύτερο στις τοπικές ενώ σημαντική υποχώρηση από το 2020 κατέγραψαν οι Πράσινοι - Αναμέτρηση που θεωρείται βαρόμετρο για όλη τη χώρα σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλούσια κρατίδια
Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) κέρδισαν τις εκλογές στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας που έγιναν σήμερα Κυριακή, ωστόσο η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σημείωσε σημαντικά κέρδη.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34,6% (κατά 0,3 μονάδες χαμηλότερο από τις κρατιδιακές εκλογές του 2020), ενώ το SPD 22% (-2,3).
Τα δύο κόμματα καταγράφουν τη χειρότερη επίδοσή τους στο κρατίδιο από την ίδρυσή του το 1946. Ωστόσο, παρά τις απώλειες, τα δύο κόμματα του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού επιτυγχάνουν στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία καλύτερες επιδόσεις από ό,τι σε εθνικό επίπεδο.
Στην τρίτη θέση η AfD, η οποία με 15,3% (+10,2) εκτοπίζει τους Πράσινους που περιορίζονται σε 12,9% (-7,1) και ακολουθεί η Αριστερά με 5,3% (+1,5). Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) βρίσκεται μόλις στο 3,3% (-2,3).
Το κρατίδιο περιλαμβάνει 396 δήμους και κοινότητες και μέχρι στιγμής το CDU κερδίζει 170, ενώ το SPD περίπου 80.Η συμμετοχή των ψηφοφόρων έφθασε σε ύψος - ρεκόρ, με 58,5%, αυξημένη κατά σχεδόν 7 μονάδες από το 2020.
Η αναμέτρηση ήταν η πρώτη εκλογική δοκιμασία σε κρατίδιο -και μάλιστα ένα από τα πιο μεγάλα στη χώρα- για την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς. Ενδεικτικό στοιχείο της σημασίας που απέδωσε το Βερολίνο στην αναμέτρηση ήταν και οι πολλές εμφανίσεις στο κρατίδιο τόσο του καγκελάριου, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή και εκλέγεται βουλευτής εκεί, όσο και άλλων κορυφαίων πολιτικών κατά την προεκλογική περίοδο.
Η τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa έφερνε το CDU στο 32% και ακολουθούσαν το SPD με 22%, οι Πράσινοι και η Εναλλακτική για τη Γερμανία με 14% και η Αριστερά με 6%. Στις περισσότερες περιοχές το όριο είναι 5% και σε κάποιες άλλες 3%.
Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας. Στους 396 δήμους και τις 31 περιφέρειές της έχουν δικαίωμα ψήφου 13,7 εκατομμύρια πολίτες άνω των 16 ετών, μεταξύ των οποίων και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε δήμο του κρατιδίου τουλάχιστον 16 ημέρες πριν από τις εκλογές.
Στην κορυφή της ατζέντας και σε αυτές τις εκλογές βρέθηκε το μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει περιοριστεί ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών και τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων δεν είναι πλέον υπερφορτωμένα. Τους πολίτες απασχολεί επίσης έντονα το ζήτημα της ασφάλειας - στο κρατίδιο έχουν πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια αιματηρές ισλαμιστικές επιθέσεις - ενώ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων και για τα θέματα Παιδείας, κυρίως για τις ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και για το στεγαστικό.
Εκλογές-βαρόμετρο για όλη τη χώραΟι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν δημάρχους και περιφερειακούς διοικητές, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στο κρατίδιο. «Δεν είναι απλώς τοπικές εκλογές», εκτιμούν οι αναλυτές και προσθέτουν ότι το κεντρικό διακύβευμα είναι εάν τα κόμματα του δημοκρατικού κέντρου μπορούν ακόμη να σχηματίζουν πλειοψηφίες χωρίς τη συμμετοχή της Αριστεράς και της ακροδεξιάς.
Ο ίδιος ο καγκελάριος Μερτς παραδέχθηκε πρόσφατα ότι θα εξετάσει πολύ προσεκτικά την κατάσταση που θα προκύψει από τις εκλογές και προέβλεψε ότι το κόμμα του, το CDU, θα παραμείνει πρώτη δύναμη στο κρατίδιο όπως συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες.
