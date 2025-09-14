Εργαζόμενοι σε καταφύγιο ζώων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από χρήση κλιβάνου από το FBI για την καύση ναρκωτικών

Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
H διευθύντρια του καταφυγίου, δήλωσε πως δεν είχε ενημερωθεί για την καύση ναρκωτικών στις εγκαταστάσεις
Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη σε καταφύγιο ζώων στο Μπίλινγκς της Μοντάνα των ΗΠΑ, όταν ο χώρος γέμισε καπνούς κατά τη διάρκεια καύσης ναρκωτικών από το FBI. Περίπου 75 ζώα, σκύλοι και γάτες, μαζί με το προσωπικό του καταφυγίου, απομακρύνθηκαν άμεσα για λόγους ασφαλείας.
Ο αποτεφρωτήρας που χρησιμοποιείται συνήθως για την αποτέφρωση ζώων, αξιοποιείται επίσης από τις διωκτικές αρχές για την καταστροφή ναρκωτικών ουσιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή δημοτικό διαχειριστή Κέβιν Ίφλαντ, το περιστατικό προκλήθηκε όταν ο καπνός ωθήθηκε προς λάθος κατεύθυνση λόγω αρνητικής πίεσης.
Σύμφωνα με το BBC, η διευθύντρια του καταφυγίου, Τρίνιτι Χάλβερσον, δήλωσε πως δεν είχε ενημερωθεί για την καύση ναρκωτικών στις εγκαταστάσεις: «Μπορώ να πω με σιγουριά ότι, ως εκτελεστική διευθύντρια, δεν γνώριζα ότι θα κατέστρεφαν εξαιρετικά επικίνδυνα ναρκωτικά στον χώρο μας» τόνισε, προσθέτοντας: «Η ομάδα μου και τα ζώα μας εκτέθηκαν στη μεθαμφεταμίνη».
Οι εργαζόμενοι, πριν εκκενώσουν το καταφύγιο, φόρεσαν μάσκες και βοήθησαν στη διάσωση των ζώων. Παρόλα αυτά, αρκετοί παρέμειναν εκτεθειμένοι στον καπνό για περισσότερο από μία ώρα, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν αδιαθεσία. Και οι 14 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε θεραπεία με οξυγόνο σε ειδικό θάλαμο για περίπου τρεις ώρες.
Η εκπρόσωπος του FBI, Sandra Barker, δήλωσε στο CBS News ότι η υπηρεσία χρησιμοποιεί συνήθως εξωτερικές εγκαταστάσεις για την ελεγχόμενη καύση αποδεικτικών στοιχείων ναρκωτικών.
