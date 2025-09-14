Βατικανό: 3.000 drone δημιούργησαν ένα απίστευτο σκηνικό - Τα έργα του Μιχαήλ Αγγέλου στον ουρανό της Ρώμης, δείτε βίντεο

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε συναυλία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με τον Αντρέα Μποτσέλι και τον Φάρελ Γουίλιαμς να πρωταγωνιστούν - Το drone show ετοιμάστηκε από την εταιρεία του μικρότερου αδερφού του Ελον Μασκ