Η Ρωσία αυξάνει κι άλλο την ένταση μετά τα drones στην Πολωνία: Ξεκίνησε κοινή άσκηση με τη Λευκορωσία στα σύνορα του NATO

Σε υψηλή ετοιμότητα η Βαρσοβία

Η τελευταία άσκηση «Zapad»

Πριν ακόμη από το περιστατικό της Τρίτης, ο Πολωνός Πρωθυπουργόςείχε χαρακτηρίσει τις επικείμενες ασκήσεις «πολύ επιθετικές» και ανακοίνωσε ότι η Πολωνία θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Πολωνίας,, δήλωσε ότι η Πολωνία προετοιμάζεται εδώ και μήνες και πραγματοποιεί τις δικές της ασκήσεις με την κωδική ονομασία, με 30.000 στρατιώτες να συμμετέχουν στις ασκήσεις και περίπουστο σύνορο με τη Λευκορωσία.έχει επίσης δηλώσει ότι προστατεύει τα σύνορά της λόγω της στρατιωτικής άσκησης. Ο, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας, ανέφερε ότι οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε «σημαντική απόσταση» από τα σύνορα με τα κράτη του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι ασκήσεις θα περιλαμβάνουν drones, ηλεκτρονικό πόλεμο και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.Η τελευταία κοινή άσκηση «» πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, πέντε μήνες πριν την πλήρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε εν μέρει από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Λευκορώσος ηγέτηςστενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου, έχει στηρίξει τον Πούτιν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς ωστόσο να στείλει δικά του στρατεύματα. Από την αρχή της σύγκρουσης, η Λευκορωσία έχει επιτρέψει στη Ρωσία να σταθμεύει τακτικά πυρηνικούς πυραύλους στο έδαφός της και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον νέο υπερηχητικό πύραυλοτης Μόσχας.Ο Λουκασένκο, ωστόσο, προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ μετά από χρόνια κυρώσεων. Την Πέμπτη, απελευθέρωσε 52 κρατούμενους κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρουκαι δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του στις προσπάθειές του να λύσει μια σειρά διεθνών συγκρούσεων.