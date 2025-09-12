Η Ρωσία αυξάνει κι άλλο την ένταση μετά τα drones στην Πολωνία: Ξεκίνησε κοινή άσκηση με τη Λευκορωσία στα σύνορα του NATO
Η δύο φάσεων στρατιωτική άσκηση «Zapad» πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2021 - Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορα με τη Λευκορωσία - Το Κρεμλίνο να χαρακτηρίζει «συναισθηματικά φορτισμένες» τις ανησυχίες των Ευρωπαίων
Η κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad-2025», που εκτελείται σε στρατιωτικά πεδία και στις δύο χώρες, περιλαμβάνει και περιοχές κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σε μια περιοχή όπου οι εντάσεις με τη Δύση είναι υψηλές. Η άσκηση είχε προγραμματιστεί πριν από το περιστατικό με τα drones, το οποίο αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία μέλος του ΝΑΤΟ υποχρεώθηκε να «χτυπήσει» ρωσικούς στόχους κατά τη διάρκεια του πολέμου των τελευταίων 3,5 ετών.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι στην πρώτη φάση της άσκησης, τα στρατεύματα θα προσομοιώσουν την απώθηση μιας επίθεσης κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Στη δεύτερη φάση, η άσκηση θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της «Ένωσης Κράτους», που συνθέτουν οι δύο χώρες, και στην εξόντωση του εχθρού, με τη συμμετοχή συνασπισμένων δυνάμεων από φιλικές χώρες, όπως δήλωσε το υπουργείο Άμυνας. Στα γυμνάσια που θα γίνουν, περιλαμβάνονται ασκήσεις και στις δύο χώρες και στη Θάλασσα της Βαλτικής και του Μπάρεντς.
Η Λευκορωσία έχει σύνορα με τρία μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, ενώ συνορεύει επίσης με την Ουκρανία.
Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε, μέσω του Ντμίτρι Πεσκόφ, τις ανησυχίες της Ευρώπης σχετικά με τις ασκήσεις ως συναισθηματική αντίδραση και δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει το περιστατικό με τα drones, το οποίο οι Δυτικοί θεώρησαν ως πρόκληση και δοκιμή των αντιδράσεων του ΝΑΤΟ.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε την ρωσική πρόκληση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει ότι η ρωσική εισβολή με τα drones θα μπορούσε να ήταν λάθος. «Δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα που έχει να κάνει με την κατάσταση αυτή, αλλά ελπίζω ότι θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε την Πέμπτη.
Σε υψηλή ετοιμότητα η ΒαρσοβίαΠριν ακόμη από το περιστατικό της Τρίτης, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε χαρακτηρίσει τις επικείμενες ασκήσεις «πολύ επιθετικές» και ανακοίνωσε ότι η Πολωνία θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Τσεζάρι Τόμτσικ, δήλωσε ότι η Πολωνία προετοιμάζεται εδώ και μήνες και πραγματοποιεί τις δικές της ασκήσεις με την κωδική ονομασία «Iron Defender», με 30.000 στρατιώτες να συμμετέχουν στις ασκήσεις και περίπου 5.000 στο σύνορο με τη Λευκορωσία.
Η Λιθουανία έχει επίσης δηλώσει ότι προστατεύει τα σύνορά της λόγω της στρατιωτικής άσκησης. Ο Στρατηγός Παβέλ Μουραβέικο, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας, ανέφερε ότι οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε «σημαντική απόσταση» από τα σύνορα με τα κράτη του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι ασκήσεις θα περιλαμβάνουν drones, ηλεκτρονικό πόλεμο και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.
Η τελευταία άσκηση «Zapad»Η τελευταία κοινή άσκηση «Zapad» πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, πέντε μήνες πριν την πλήρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε εν μέρει από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου, έχει στηρίξει τον Πούτιν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς ωστόσο να στείλει δικά του στρατεύματα. Από την αρχή της σύγκρουσης, η Λευκορωσία έχει επιτρέψει στη Ρωσία να σταθμεύει τακτικά πυρηνικούς πυραύλους στο έδαφός της και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον νέο υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik της Μόσχας.
Ο Λουκασένκο, ωστόσο, προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ μετά από χρόνια κυρώσεων. Την Πέμπτη, απελευθέρωσε 52 κρατούμενους κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του στις προσπάθειές του να λύσει μια σειρά διεθνών συγκρούσεων.
