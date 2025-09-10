Οργή των φιλόζωων για τα βίντεο Αμερικανού influencer με κροκόδειλους - Ζητούν την απέλασή του από την Αυστραλία

Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Την απέλαση και την απαγόρευση εισόδου στην Αυστραλία του Αμερικανού influencer, Μάικ Χόλστον, ζήτησε η φιλοζωική οργάνωση PETA Australia μετά τα βίντεό του με κροκόδειλους.
Στο βίντεο που προκάλεσε την οργή των φιλόζωων, ο Χόλστον, ο οποίος χρησιμοποιεί το παρατσούκλι The Real Tarzann, φαίνεται να παλεύει με έναν κροκόδειλο γλυκού νερού.
Σε δήλωσή της η PETA Australia χαρακτηρίζει «σκληρό» και «ανόητο» τον Χόλστον, ο οποίος είναι πρώην επαγγελματίας παίκτης του american football.
«Μετά τα βίντεο ενός influencer των κοινωνικών μέσων που παρεμβαίνει σε κροκόδειλους, η PETA καλεί τις αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα και να τιμωρήσουν τον Μάικ Χόλστον με όλη τη σφοδρότητα του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης και της απαγόρευσης εισόδου στην Αυστραλία», αναφέρεται στη δήλωση της οργάνωσης.
«Εκτός από το ότι είναι παράνομο και απίστευτα ηλίθιο να παρεμβαίνεις σε ένα κροκόδειλο στο Κουίνσλαντ, είναι επίσης απίστευτα σκληρό. Όπως τα wombats, τα κοάλα και άλλα αυτόχθονα άγρια ζώα της Αυστραλίας, οι κροκόδειλοι είναι ευαίσθητα όντα που νιώθουν πόνο και άγχος και που αξίζουν να ζουν ειρηνικά χωρίς το φόβο ότι οι επισκέπτες influencers θα τα αρπάξουν και θα τα χειριστούν με βίαιο τρόπο» καταλήγει η δήλωση της Peta Australia.
Από την πλευρά του εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας (DETSI) του Κουίνσλαντ δήλωσε ότι τα βίντεο «ερευνώνται ενεργά».
«Αυτές οι ενέργειες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και παράνομες, και εξετάζουμε ενεργά την εφαρμογή αυστηρών μέτρων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε από τέτοιου είδους συμπεριφορά» ανέφερε ο ίδιος στο ABC News.
